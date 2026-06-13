אזעקות הופעלו הלילה (בין שבת לראשון) באילת ובאצבע הגליל בשל חשש לחדירת כטב"ם. יותר מוקדם אזעקות הופעלו במטולה, אז צה"ל עדכן כי התרעות הופעלו בשל רקטה שנורתה לעבר כוחות הפועלים בדרום לבנון. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום ב-19:30 לדון בין היתר בהסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית.

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