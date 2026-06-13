אזעקות הופעלו באילת בשל חשש לחדירת כטב"ם | עדכונים שוטפים
מוקדם יותר אזעקות הופעלו באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כטב"ם • צה"ל על ההתרעות במטולה: רקטה נורתה לעבר כוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים • בצל ההסכם המסתמן: הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב
אזעקות הופעלו הלילה (בין שבת לראשון) באילת ובאצבע הגליל בשל חשש לחדירת כטב"ם. יותר מוקדם אזעקות הופעלו במטולה, אז צה"ל עדכן כי התרעות הופעלו בשל רקטה שנורתה לעבר כוחות הפועלים בדרום לבנון. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום ב-19:30 לדון בין היתר בהסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית.
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צה"ל על האזעקות באצבע הגליל: זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים.
אזעקות הופעלו באילת בשל חשש לחדירת כטב"ם
אזעקות הופעלו באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כטב"ם
צה"ל: ההתרעות בצפון הופעלו בשל רקטה שנורתה לעבר כוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים