דיווח ב"וושינגטון פוסט": המוסד התנגד לפעולה בקטאר - וסירב להתנקש בבכירי חמאס באמצעות סוכניו

מומלצים -

המוסד סירב להוציא לפועל מבצע קרקעי שתכנן בשבועות האחרונים באמצעות סוכני שטח לחיסול מנהיגי חמאס, כך סיפרו היום (שישי) גורמים ישראלים ל״וושינגטון פוסט״. בעקבות ההתנגדות של המוסד - נאלצה ישראל לבצע את התקיפה האווירית.

כשהודיעה ישראל ביום שלישי כי תקפה בכירי חמאס בקטאר, המוסד בלט בהיעדרו מההודעות הרשמיות. זאת משום שבארגון סירבו לבצע תוכנית שגיבשו בשבועות האחרונים לפיה ישתמשו בסוכנים בשטח כדי לחסל מנהיגי חמאס, כך לפי הדיווח.

ראש המוסד, דדי ברנע, התנגד לחיסול בכירי חמאס בקטאר, בין היתר משום שפעולה כזו עלולה הייתה לפגוע ביחסים שהארגון טיפחו עם הקטארים.

ההסתייגויות של המוסד ממבצע קרקעי השפיעו בסופו של דבר על אופן ביצוע התקיפה ואולי גם על סיכוייה להצליח, דווח, והן שיקפו התנגדות רחבה יותר בתוך מערכת הביטחון הישראלית למתקפה שהורה עליה ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בעוד שגורמי ביטחון ישראליים מסכימים ברובם שראוי בסופו של דבר לרדוף ולחסל את כל בכירי חמאס, כולל אלו המתגוררים בחו״ל, רבים תהו על מהירות המהלך, בהתחשב בכך שבכירי חמאס התכנסו בקטאר - בעלת ברית חשובה של ארצות הברית - וכי אותם בכירים שקלו הצעה מנשיא דונלד טראמפ לשחרור החטופים שמוחזקים בעזה בתמורה להפסקת אש.

במקום לפרוס מפעילי מוסד, פנתה ישראל ביום שלישי לאפשרות משנית: תקיפה אווירית. בחמאס טוענים שהתקיפה האווירית נכשלה וכי רק מספר קרובי משפחה ויועצים נהרגו.

לא ברור אם למבצע קרקעי הייתה סבירות הצלחה גבוהה יותר, כך דווח, אך בשנה שעברה מפעילי מוסד הניחו מטען בחדר השינה של מנהיג חמאס איסמעיל הניה בטהראן והרגו אותו. ״הפעם, המוסד סירב לעשות זאת בשטח״, אמר לעיתון ישראלי המעורה בפרטים.

ישראלי נוסף המכיר את המחלוקת במוסד קבע אתגר לזמן שבחר נתניהו. ״אנחנו יכולים להשיג אותם בעוד שנה, שנתיים, או ארבע, והמוסד יודע איך לעשות את זה. למה לעשות זאת עכשיו?״. אנליסטים אומרים כי נתניהו, שנראה שנטה לעבר פלישה קרקעית מלאה לעיר עזה, אולי אבד את הסבלנות כלפי משא ומתן על הפסקת אש, נכתב בדיווח.

״ברנע היה ידוע כאדם שראה ערך בתיווך הקטארי, ואי אפשר לשרוף את המתווכים הקטארים או את ערוץ התיווך״, אמר דיוויד מקובסקי, עמית בכיר במכון וושינגטון, ״אך יתכן שנתניהו קבע בדעתו שהוא נכנס לעיר עזה, מתוך אמונה שההצעה האחרונה של טראמפ לשחרור השבויים לא מקבלת תהודה אצל חמאס. אם כך הדבר, נתניהו אולי ראה במסלול המשא ומתן מכשול לא מועיל לפעולה בשטח״.

עוד נכתב בדיווח כי גם הרמטכ״ל אייל זמיר התנגד לזמן התקיפה מחשש להפרעת המשא ומתן, בעוד שהשר לענייני אסטרטגיה רון דרמר ושר הביטחון ישראל כ”ץ תמכו בצעדי נתניהו.

נציגים ישראליים, כולל נתניהו, אמרו כי היה צורך לבצע את המתקפה על קטאר משום שנוצר חלון הזדמנויות נדיר כשמנהיגים מרכזיים של חמאס היו במקום אחד. הם גם נאלצו, כך אמרו, להגיב לפיגוע הרצחני בירושלים ולמארב בעזה שהרג באותו יום ארבעה חיילי צה״ל.