תיעוד בלעדי מוכיח: הטרור הפלסטיני באיו"ש מאמץ את הטקטיקות של חמאס בעזה

באופן מדאיג מאוד - אבל גם די צפוי, הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון מעתיק את הטקטיקות של חמאס בעזה. לוחמי מג"ב איתרו לאחרונה מנהרה להברחת שב"חים ממזרח ירושלים לתוך הקו הירוק, שיכולה בקלות לשמש גם לחדירת מחבלים. כתבנו שלומי הלר הביא הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את התיעוד מהמנהרה.

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למנהרה שנחשפה יש פתח כניסה אחד, שמתחיל במערת קבורה עתיקה באורך של חמישה מטרים בלבד. בחודשים האחרונים היא הפכה לעמוקה וארוכה הרבה יותר. במג"ב חושדים שאילו לא הייתה נחשפת בזמן, בתוך חודשים ספורים היא הייתה כבר חוצה את גדר ההפרדה.

במנהרה עצמה מצאו השוטרים כלי חפירה רבים, מסיכות פנים ובקבוקי מים. בתום חקירה מאומצת - נעצרו הלילה שני חשודים במעורבות בחפירת המנהרה, שעל פי החשד נועדה להברחת שב"חים ולביצוע פיגועים.