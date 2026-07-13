חמאס השתלט על מתחם חלוקת מזון של האו"ם ברצועת עזה

הצהרה חריגה: האו"ם פרסם הבוקר (שני) הצהרה בה נמסר כי במהלך סוף השבוע האחרון הופסקה פעילות של מתחם חלוקת מזון במרחב ג'אבליה שבצפון רצועת עזה, זאת בעקבות השתלטות מחבלי חמאס על המתחם. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, פרסם גינוי חריף לאירוע בחשבון הפייסבוק של היחידה בשפה הערבית, "אלמונסק".

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מתוך חשבון ה-X של פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית

"מחבלי חמאס נכנסו בשבת האחרונה בכוח למתחם חלוקת מזון המופעל על ידי תוכנית המזון העולמית של האו"ם (WFP) במרחב ג'באליה, והביאו להפסקת חלוקת המזון שסיפקה מדי יום מענה לאלפי משפחות. על פי הדיווח של האו"ם, אותם מחבלים השתלטו על מחסן המזון של WFP ואף תקפו באלימות שני נהגי משאיות שהובילו אספקה הומניטרית", ציינו במתאם פעולות הממשלה בשטחים.

הם גינו את האירוע: "אנו מגנים בתוקף את האירוע החמור. חמאס שוב הוכיח שהוא אינו בוחל באמצעים כדי לנצל את הסיוע ההומניטרי שמיועד לכם לטובת האינטרסים הנפשעים שלו. הצרכים שלכם לא מעניינים אותם. מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה על האוכלוסייה ובגזילת הסיוע שנועד להגיע אליכם".

"גם ד"ר רמיז אלאקבראוב, המתאם ההומניטרי של האו"ם, הצהיר שלא מדובר באירוע בודד אלא כחלק מדפוס חוזר של הפחדה, אלימות ושיבושים של המענה ההומניטרי ברצועת עזה. העובדות ברורות: הסיוע ההומניטרי נכנס לרצועת עזה. חמאס הוא זה שמשתלט עליו, משבש את מנגנוני החלוקה ומונע ממנו להגיע אליכם. לא נאפשר לארגון הטרור להמשיך לנצל את המרחב ההומניטרי לטובת מטרותיו, ונמשיך לפעול נגד כל ניסיון לפגוע בסיוע המיועד לאוכלוסייה", הוסיפו.