צה"ל לוחץ לצאת לפעולה בלבנון - וממתין לאישור הדרג המדיני

צה"ל לוחץ על יציאה לפעולת החלשה בלבנון, וממתין להחלטת הדרג המדיני שצפויה להגיע לאחר פגישת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ - כך דיווח הערב יוסי יהושוע בקבינט שישי. הפעילות צפויה להיות מערכה של כמה ימים, בשונה ממבצע "חיצי הצפון".

לאחרונה דיווחנו על האזהרה שהעביר השליח האמריקני טום ברק לראש ממשלת עיראק, בה הזהיר אותו מפני מתקפה ישראלית על לבנון. לפי גורמים עיראקיים, בפגישה נאמר כי היא "קרובה, ותהיה רחבה מבעבר - אך תימשך מספר ימים או שבועות בודדים".

כאמור, פגישת ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ תתקיים ביום ראשון הבא באחוזתו במאר א-לגו שבפלורידה. השניים שוחחו לאחרונה בנוסף על האתגרים האזוריים, והשלמת פירוק ופירוז חמאס והרצועה.