גורם ביטחוני: זיהינו האצה ברורה בקצב ייצור הטילים באיראן ומימון של חיזבאללה במאות מיליונים

צה"ל וצבא ארצות הברית פתחו בשעות האחרונות (שבת) במבצע צבאי נרחב במסגרתו הותקפו עשרות מטרות צבאיות של המשטר ברחבי איראן. התקיפה נועדה להסב פגיעה קשה ביכולות השלטון ולהסיר איומים קיומיים על מדינת ישראל בטווח הרחוק. גורמים צבאיים מגדירים את המבצע כ"מהלך הכרחי נגד איום קיומי בהתהוות".

ההחלטה על היציאה למבצע התקבלה על רקע זיהוי של האצה משמעותית בקצב ייצור הטילים באיראן, שהגיע בשנה האחרונה להיקפים של עשרות טילי קרקע-קרקע בחודש. במערכת הביטחון עקבו מקרוב אחר הניסיונות האיראניים להגדיל את המלאי באופן חסר תקדים, לצד מאמצים שיטתיים להסתיר רכיבים בתוכנית הגרעין של המדינה.

במקביל לזירה האיראנית, נחשפים נתונים על עומק המעורבות הכלכלית של טהראן בלבנון: בשנה האחרונה העבירה איראן לחיזבאללה סכום המוערך בין 700 ל-900 מיליון דולר. מימון זה, כך על פי גורמי המודיעין, היווה את הדלק המרכזי להתעצמות הארגון והאיום על גבולה הצפוני של ישראל.

לצד הפעילות ההתקפית, צה"ל מעבה את מערכי ההגנה והכוננות בכלל הגזרות. לצד 50 אלף הלוחמים הנמצאים בסדיר ובמילואים, גויסו בשעות האחרונות כ-70 אלף לוחמים נוספים. המהלך כולל פריסה של 36 גדודים, בהם כלל גדודי פיקוד העורף ומערכי המילואים שלו, כדי לתת מענה לכל תרחיש של תגובה איראנית או הסלמה מצד שלוחותיה באזור.