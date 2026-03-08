כחלק מההכנות למבצע: עובתה האבטחה סביב בית רה"מ

כחלק מההכנות למבצע "שאגת הארי", ובהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא", עובתה האבטחה סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו, לרבות כטב"מים. זאת לאחר שבמערכת הביטחון הבינו שישראל עומדת לפתוח במתקפת מנה באיראן, כך דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו הפוליטי נדב אלימלך.

ראש דסק הפלילים לי עייש דיווחה בנוסף כי בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני. חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות.

בנוסף לכך עודכנו גם סידורי התנועה והשהייה של חלק מהשרים. לפי מידע שהגיע ל-i24NEWS, חלק ממשפחותיהם של שרים בכירים הועברו מבתיהם לדירות ממוגנות, וחלקם אף שוכנו זמנית בבתי מלון. מאחורי הקלעים נשמעת גם ביקורת מצד שרים שלא נכללו בשינויים, על רקע ההבחנה בין רמות האיום.

ובמקביל, בשב"כ גם חידדו לאחרונה את הנהלים מול השרים בכל הנוגע לשימוש בטלפונים הסלולריים, מתוך הבנה שהאיראנים עשויים לנסות לבצע גם מתקפות סייבר או ניסיונות פישינג.