תיעוד חריג: קושר ילדה לחוט - ומשליך אותה מגדר ההפרדה

תיעוד חריג שהגיע לידי i24NEWS אתמול (שני) מגדר ההפרדה באזור התעשייה עטרות שבצפון ירושלים, מראה גבר קושר ילדה לחוט - ומשליך אותה מהחומה לתוך שטח ישראל.

גורם צבאי בכיר אומר ל-i24NEWS: "מדיניות צה"ל במרחב התפר חד-משמעית - והיא שאין לאפשר חציית מסתננים. כל טענה אחרת היא קשקוש. הרצת של שני אזרחים בוצעה על ידי שוהה בלתי חוקי בלתי מתוקבל על הדעת, ומשקף את הכישלון, גם שלנו".

עוד אותו אותו גורם: "המציאות בשטח מורכבת ואנחנו רחוקים מהצלחה מלאה במניעת הסתננויות. במרחב התפר ישנם מקטעים ללא מכשול לצד אתגרי תחזוקה ואכיפה על רקע שנים של מדיניות קודמת שאפשרה מציאות שונה. נעשו בשנים האחרונות צעדים רבים, ובכל שבוע מסוכלים ניסיונות חדירה רבים, אך זה לא מספיק".

תופעת השוהים הבלתי חוקיים שחודרים לישראל, ללא הפרעה - ממשיכה. אמש במהדורה המרכזית הראנו כיצד זה קורה באחת מהפרצוף המוכרות, סמוך לשכונת בית חנינא בירושלים ובדאחיית אל בירד, שזכתה לכינוי הלא מחמיא "טיילת הדאחיה", והפכה מזמן לאטרקטיבית עבור שוהים בלתי חוקיים מכל יהודה ושומרון, וחמור ומטריד מכך, עבור מחבלים שמנצלים את ההפקרות והיעדר המשילות במרחב.

דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה התריע על כשלים משמעותיים באפקטיביות מכשול קו התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים. הדוח הזהיר כי המערך הנוכחי אינו מצליח למנוע הסתננות מחבלים ושוהים בלתי חוקיים, והצביע על שורת ליקויים חמורים המזכירים את הכשלים שקדמו ל-7 באוקטובר.

על פי הדו"ח, רק 61% מהתוואי מוגן באמצעות גדר או חומה, בעוד קילומטרים רבים נותרו פתוחים לחלוטין. דרך פרצות אלו חודרים לישראל מדי שנה אלפי פלסטינים באין מפריע, ובהם שוהים בלתי חוקיים ופעילי טרור, למרות האיסור הרשמי על כניסת פועלים פלסטינים.