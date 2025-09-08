יוסף דוד, לוי יצחק פש, יעקב פינטו, ישראל מנצר וד"ר מרק נרצחו בפיגוע

מומלצים -

הותר לפרסום: הרב לוי יצחק פש הוא אחד הנרצחים בפיגוע הירי הקטלני, שהתרחש הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים. לוי היה איש תחזוקה של ישיבת "קול תורה", שם ספדו לו: "עושה חסדים רבים, וותרן בממונו, הוגה בתורה תדיר". הלוויתו תצא מהישיבה בהמשך היום.

הרב יוסף דוד, בן 43 תושב שכונת רמות, יעקב פינטו, עולה מספרד בן 25 , ותושב העיר ישראל מנצר, נרצחו בפיגוע הירי. יעקב נישא לאחרונה לרעייתו, טרם נקבע מועד להלוויתם.

הפיגוע הקשה התרחש בשעות הבוקר, כאשר שני מחבלים החלו לירות לעבר אוטובוס שעמד בפקק בצומת רמות בעיר הבירה. לצד ששת הנרצחים, נפצעו 11 אנשים נוספים, בהם במצב קשה. הם פונו לטיפול בבתי החולים.

המחבלים הם מוחמד תהה מהכפר קטאנה, ומותנא עומר מהכפר קובייבה הנמצאים צפונית להר אדר בהרי ירושלים. השניים הגיעו לזירה במיניבוס מסוג מרצדס, לאחר מכן ככל הנראה ניגשו לאוטובוס שעמד בפקק והחלו לירות לעברו. אחד המחבלים היה חמוש בנשק ארוך.

ראש הממשלה הגיע יחד עם השר לביטחון לאומי לזירת הפיגוע. נתניהו ציין כי האדם שנטרל את אחד המחבלים הוא לוחם חרדי מחטיבת "החשמונאים", ותקף את בית המשפט בזירת הפיגוע: "גם אתם חלק מהמלחמה הזו".