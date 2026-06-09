הפרסום ב-i24NEWS אודות אנשי פיקוד העורף, ששוחררו משירות מילואים בלילה, ממשיך להכות גלים. דובר צה"ל פרסם היום (שלישי) תגובה רשמית - כ-15 שעות לאחר הפרסום - בה נמסר כי מאות משרתי מילואים יקבלו כסף עבור יום נוסף.

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מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל מוקיר את משרתי המילואים ומשפחותיהם, הפועלים במסירות ובהקרבה, ומביע הערכה עמוקה לתרומתם הרבה לביטחון המדינה. בהתאם להערכות המצב והצרכים המבצעיים המשתנים, התקבלו החלטות הנוגעות לשחרור וגיוס משרתי מילואים. במקרה המדובר, נעשו מאמצים לאפשר שחרור משרתי מילואים בשעה שתאפשר הגעתם לבתיהם בבטחה".

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"עם זאת, בשל אילוצי לוחות זמנים, הדבר לא התאפשר עבור חלק ממשרתי המילואים. גורמי המחוז, בראשות מפקד המחוז, פעלו באופן מיידי וסיפקו פתרון לינה מתאים עבור המשרתים להם היה קושי בהגעה לבתיהם. למשרתי מילואים אלו ניתן יום מילואים נוסף", נכתב עוד.