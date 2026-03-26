"יש לו הרבה דם על הידיים": חוסל מפקד חיל הים של משמרות המהפכה

צה"ל חיסל הלילה (חמישי) את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה - האחראי הישיר על פעולת הטרור של מיקוש וחסימת מיצרי הורמוז לשיט, כך אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ היום בהערכת מצב בקריה עם בכירים נוספים במערכת הביטחון. כ"ץ הוסיף: "זהו מסר ברור לכל בכירי ארגון הטרור האיראני משמרות המהפכה השולט כיום באיראן: צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד. אנחנו ממשיכים לפעול באיראן בכל העוצמה להשגת יעדי המלחמה".

איתי בית-און, לע"מ

ראש הממשלה נתניהו אמר על החיסול: "אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידתנו ארצות הברית, במטרה המשותפת להשיג את מטרות המלחמה".

החיסול של מפקד חיל הים של משמרות המהפכה והבכירים אירע ב-03:00 בבוקר, בפגישה שנערכה בין הבכירים במפקדת חיל הים של המשמרות. דובר צה"ל מסר שבנוסף למפקד החיל, גם ראש אגף המודיעין של חיל הים, בהנאם רצ'אאיי, חוסל בתקיפה.

תנגסירי מונה בשנת 2018 למפקד חיל הים של משמרות המהפכה, במקומו של עלי פדוי. במהלך שנותיו בתפקיד, קידם תהליכי בניין כוח משמעותיים בחיל הים של משמרות המהפכה, והוביל תהליכי התעצמות שכללו רכש של אלפי אמצעי לחימה, בדגש על טילים ומוקשים. לאורך השנים, הוביל תקיפות לעבר מיכליות נפט ואוניות סחר באמצעות תקיפות כטב"מים והטמנת מוקשים במרחב.

תנגסירי הקדיש מאמצים רבים לאיסוף מודיעין על הכוחות במרחב הים של איראן עבור קידום מתווי טרור של משמרות המהפכה כלפיהם. במהלך המלחמה, היה אחראי להסבת נזק רב לתשתיות רבות של מדינות שונות, בדגש על מרחבים אזרחיים ועל מרחבים המשויכים לאמריקאים. במהלך מבצע "שאגת הארי" גדלו סמכויותיו ותנגסירי הפך למאשר הבלעדי לרוב פעולות הטרור שמתבצעות במרחב הימי בדרום איראן. במהלך השנים, חיל הים של משמרות המהפכה סייע רבות למדינות הציר ולשלטון הטרור החות'י בפרט, במודיעין ימי ובמידע אודות אניות סוחר ותנועת אוניות צבאיות במיקוד על מיצרי באב אל מנדב.