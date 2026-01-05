צעד תקדימי: אזיק אלקטרוני לעצורים מנהליים ביו"ש

בצעד תקדימי, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, חתם היום (שני) לראשונה על צו איזוק אלקטרוני מנהלי. הצעד נעשה כלפי קטין בן 15 מהשומרון שנעצר לפני כחודשיים בחשד למעורבות באירועי פשיעה לאומנית ומאז מצוי במעצר בית. כוחות משטרה ושב"כ לקחו אותו בצהריים מביתו לתחנת המשטרה, התקינו לו על רגלו אזיק אלקטרוני ונאסר עליו לצאת מיישוב מגוריו.

הצו מהווה תקדים בשימוש באמצעי טכנולוגי למעקב תחת סמכות אלוף הפיקוד. אלוף בלוט נימק את החלטתו בכך שמדובר בטעמים ביטחוניים: "לאחר שעיינתי בחומר מודיעיני מהימן ואיכותי המצביע על מעורבותו האישית של 'הנדון' בקשר לפעילות בלתי חוקית ואלימה המסכנת חיים ורכוש, לרבות אלו של תושבי אזור יהודה ושומרון, ולאחר ששוכנעתי כי טעמים ביטחוניים כבדי משקל מחייבים זאת".

"על אף הפגיעה בנדון וכי הדבר נחוץ והכרחי, בשל טעמי ביטחון החלטיים וכי קיים חשש ממשי להפרה של צו ההגבלה ופיקוח מיוחד שהוצא בעניינו של הנדון (להלן: "צו ההגבלה"), לשם שמירה על ביטחון האזור ועל הסדר הציבורי ממני הסיכון הכבד והמשמעותי הטמון בפעילותו האסורה, ונוכחתי כי לא ניתן להשיג את מטרת צו ההגבלה בדרך אחרת שפגיעתה פחותה, הנני מצווה בזה, כי הנדון יהא נתון לפיקוח טכנולוגי".

צה"ל ושב"כ מסרו כי הצו של מפקד פיקוד מרכז, נחתם בהמשך להנחיית הדרג המדיני. "הצו יאפשר להורות על התקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי למי שהוצא בעניינו צו מנהלי המגביל את תנועתו באזור יהודה ושומרון, ולנטר הפרות של צווי ההגבלה בהתאם. הפרת הוראות הצו או פגיעה באמצעי הפיקוח הטכנולוגי שנועד לטובת הניטור מהוות עבירה, שניתן יהיה לנקוט לגביה בהליכים פליליים".

‏​עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו המייצג את הקטין תקף: "מדובר בצעד דרקוני ובלתי דמוקרטי המזכיר התנהלות של משטרים אפלים בהם המשטר עוקב אחר האזרחים. אכן יש משהו בדברי השופט לשעבר אהרון ברק, מדינת ישראל הפסיקה להיות דמוקרטיה, אבל לא בגלל הרפורמה אלא בגלל הפגיעה החמורה בזכויות אדם, מעקב אחר אדם ופגיעה בפרטיותו. סין יכולה ללמוד מהתנהלות השב"כ".