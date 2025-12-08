הנתונים הקשים: 22,000 פצועים התווספו מתחילת המלחמה

לרגל יום ההוקרה לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון שחל אתמול (ראשון), אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם היום נתונים מעודכנים. 82,400 פצועים ופצועות מטופלים באגף, 31 אלף מתוכם - מתמודדי נפש ופוסט-טראומה. כ-22 אלף פצועים - אשר 58% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית - התווספו לטיפול האגף לאחר ה-7 באוקטובר.

יום ההוקרה יצוין באירוע ממלכתי הערב במעמד בכירים במערכת הביטחון, ביניהם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם ויושב ראש ארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קלימן.

בכל חודש מוגשות כ-1,500 פניות חדשות של פצועים להכרה. על פי ההערכות בשנת 2028 יטפלו באגף בכ-100 אלף פצועים, 50% מהם מתמודדי נפש. לאור היקפי הפצועים והאתגר הלאומי, יזם משרד הביטחון בשיתוף משרד האוצר ועדה ציבורית לבחינת הרחבת המענה הלאומי, התמיכה והטיפול בפצועי צה"ל.

האגף מרחיב את המעטפת הטיפולית הרפואית והנפשית לפצועים ומימוש זכויותיהם. תקציבו זינק ב-53% ועומד על 8.3 מיליארד ש"ח. מחציתו מוקדש למענים למתמודדי הנפש - המהווים כשליש מהמטופלים. בתוך כך, בשנה החולפת הוכפל מספר הטיפולים הנפשיים שמעניק האגף.

מספר הפצועים שבהם האגף מטפל עלה והגיע ל-82,400 כאמור - 9% הן פצועות, 26% מכלל המטופלים באגף נפצעו בשנתיים האחרונות. 873 פצועים מרותקים לכיסא גלגלים, מהם 132 שנפצעו לאחר ה-7 באוקטובר.

פצועי המלחמה

כ-22 אלף פצועים נקלטו לאחר ה-7 באוקטובר כאמור. 58% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית, 63% משרתי מילואים, ו-49% מהם צעירים מתחת לגיל 30.

מענים ייחודיים לפצועים

צוות מת"ן - צוות התערבות ייחודי של מטפלים המגיעים לבית הפצוע בעת מצוקה נפשית. למעלה מ- 30,000 פצועים מסתייעים בטיפול רגשי, פי 2 מאשר בשנה החולפת. למעלה מ-11,500 בני משפחה נתמכים בטיפול רגשי מטעם האגף וישנה עלייה של 50% במימוש טיפולים אלטרנטיביים.

האגף מפעיל 147 קבוצות טיפול ODT ונרשמה עלייה של 30% במספר המשתתפים משנה שעברה. בנוסף, לקו הסיוע "נפש אחת" - נעשו למעלה מ-20,500 שיחות.

במסגרת המאמצים לשילוב פצועי צה"ל בתעסוקה משמעותית, הוקם פרויקט הכשרה ייעודי בתחום הסייבר הכולל ליווי אישי ו-100% מהמשתתפים בו נקלטו במעגל העבודה עם תמיכה מלאה גם למעסיקים.

במקביל, פותח מיזם "מנצחים איתכם" שמעניק כלים, ליווי ותמיכה להשתלבות בהייטק, בשיתוף פעולה עם החברות המובילות במשק. בנוסף, האגף מקדם הטמעה של טכנולוגיות חדשניות, כולל כאלו מבוססות בינה מלאכותית (AI) ומפתח מיזמים ומחקרים חדשניים בשיתוף פעולה עם מפא"ת.

זאת ועוד, הורחבה חטיבת קשרי הלקוחות המייעדת איש קשר אישי לכל פצוע מלחמה. החטיבה החלה להפעיל את פרויקט קציני תל"מ (תמיכה, ליווי ומיצוי זכויות) במשותף עם חטיבת הנפגעים בצה"ל, המעניקים ליווי לכ-4,000 פצועי המלחמה, מקיימים ביקורי בית ומעניקים סיוע אישי לפצועים בהתאם לצורך.

האגף מפתח מעטפת טיפולית לקבוצות ייחודיות, וכמו כן, הוקמה יחידת "דרור" לטיפול ב-30 השבים שנקלטו לטיפול באגף ובני משפחותיהם.

יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן קלימן, מסר: "הנתונים הללו צריכים להוות קריאת השכמה דחופה לכולנו. המספרים האלו הם לא רק מספרים- אלא אנשים, גיבורים, ומשפחות שלמות, שהקריבו גופם ונפשם עבורנו. הנתונים והאחוזים הגבוהים ממחישים לנו עד כמה זו בעיה לאומית, ועד כמה המדינה צריכה להיכנס כבר עכשיו מתחת לאלונקה. המחסור בכוח האדם שרק מחריף, אנשי המקצוע שלא מקבלים תגבור, והמספרים שרק עולים, כל אלו עלולים להוביל אותנו לאסון נוסף. האזהרות שלנו ברורות. אסור לנו להשאיר אף פצוע מאחור, גם לא את אלו שפציעתם אינה נראית לעין ומהווים יותר ממחצית הפצועים שהצטרפו למעגל רק במלחמה האחרונה. בתי הלוחם שלנו פזורים ברחבי הארץ במטרה לאפשר לגיבורים ולגיבורות שלנו להשתקם ולחזור לחיים".