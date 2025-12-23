ההתכתבויות בין אסנהיים לפלדשטיין על פרשת הבילד נחשפות: "אכלנו אותה" | אבישי גרינצייג

לאחר חשיפת ההתכתבויות של אלי פלדשטיין, דוברו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והיועץ המקורב ישראל (שרוליק) איינהורן, היום (שלישי) חושף פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג התכתבות בין פלדשטיין לעיתונאי עמרי אסנהיים.

פלדשטיין כתב לאסנהיים: "ראית את הבילד הגרמני, החשיפה?", אסנהיים השיב: "כן, אתה?", פלדשטיין: "ברור", אסנהיים: "ידעתי!!!".

השניים ממשיכים להתלהב מהפרסום וכעת נחשף - פלדשטיין: "זה בכל העולם. דיברתי איתך על זה. אמרתי לך שיש לי את זה", אסנהיים: "מטורף. למה בחרת דווקא בבילד?". פלדשטיין: "הצנזורה פסלה בארץ. לא הייתה ברירה. בילד זה גדול", אסנהיים: "מוזר, למה פסלה? שלא יידעו שאנחנו מצאנו?", פלדשטיין: "כן, הדרך שבא אלינו", אסנהיים: "מטורף".

חולפים שלושה ימים. רונן ברגמן מטיל פקפוק בידיעות אחרונות בחשיבות ובאותנטיות הפרסום בבילד. פלדשטיין מבקש מאסנהיים לעזור לו מול עורך ynet לפרסם את הידיעה המודיעינית הגולמית כדי להפריך את הפרסום של ברגמן.

לקריאה נוספת:

בנט במתקפה חריגה על נתניהו בעקבות חשיפת i24NEWS: "הבגידה החמורה בתולדות המדינה"

התגובות במערכת הפוליטית לחשיפת i24NEWS

"בוראים מציאות": כך עבדה החדרת המסרים הקטאריים לציבור בישראל | אבישי גרינצייג

"תדייק דחוף": שיטת החדרת המסרים הקטאריים נחשפת

"בושה למקצוע": כתב חדשות 12 תקף קולגות בעקבות חשיפת i24NEWS

ניר דבורי מגיב לביקורת: "לא העליתי על דעתי שהם משרתים את קטאר"

"חסר קצת רגש": התוספות לתדרוכים של פלדשטיין ואיינהורן שמפרגנות לקטארים

בהמשך, אסנהיים כותב לעורך ynet: "אחי, זה המסמך המקורי. כמה דברים חשובים: אל תפרסם בבקשה בלי לדבר איתי קודם. המקור לא יכול לדבר איתך, אבל הוא יכול לדבר דרכי. אני כאמור רק צינור. הוא מבקש לדעת 'מה המסגור' לפני הפרסום. אתה יודע יותר טוב ממני - חייבים להעביר את המסמך צנזורה לפני פרסומו". פלדשטיין מגיב לאסנהיים: "אש. מלך. תודה. מחכה".

מהשלב הזה מתחיל פינג-פונג בין עורך ynet לבין פלדשטיין, כאשר אסנהיים הוא גורם מתווך, מבלי שynet יודעים שהמקור הוא לא אחר מאשר דוברו הצבאי של ראש הממשלה.

בהתחלה העורך מציע גרסה מרוככת, ושייכתב בכותרת שהמסמך לא נכתב על ידי צמרת חמאס: "עשינו את זה נקי ככל האפשר כדי לא לצאת נגד פרסום ברגמן". פלדשטיין לא מרוצה מהכותרות, ומעביר דרך אסנהיים כותרות יותר נחרצות. פלדשטיין מנסה לשכנע שיהיה כתוב שהנהגת חמאס איננה מעוניינת בסיום המלחמה. העורך מציין שהטקסט הזה לא כתוב במסמך. פלדשטיין מנסה לשכנע.

באיזשהו שלב לאסנהיים נמאס להיות באמצע, ומעלה את השלושה לשיחת ועידה, כאשר פלדשטיין מוצג "כמקור" כשהוסתר שמדובר על לא פחות מאשר דובר ראש הממשלה. בהמשך התקיימה שיחת ועידה נוספת. "המקור" ניסה לשכנע שיהיה כתוב שהמסמך הוסתר מהדרג המדיני.

בתום שלוש שעות של פינג-פונג, העורך מבהיר שגם הגרסה המעודנת לא תוכל להתפרסם. "טוב, מתנצל. אנחנו יורדים מזה. מסובך מדי גם בגרסה הזו". ב-ynet הרגישו שמשהו אינו כשורה ושעושים להם תרגיל לא ברור. אסנהיים מעדכן את פלדשטיין, וכותב: "אכלנו אותה".

העיתונאי עמרי אסנהיים, אלי פלדשטיין ו-ynet לא מסרו תגובה.