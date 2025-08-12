יחזרו לעזה? 42 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בנצרת

מומלצים -

42 שוהים בלתי חוקיים עזתים נעצרו הלילה (בין שני לשלישי) בשלוש דירות מסתור שונות בעיר נצרת.

במסגרת פעילות ממוקדת למניעת עבירות שהייה בלתי חוקית, פעלו לוחמי מג"ב צפון ושוטרי המחוז הצפוני בעיר נצרת לאיתור שוהים בלתי חוקיים בעיר. במהלך הפעילות הגיעו הכוחות למבנה, ובו איתרו 28 שוהים בלתי חוקיים לצד כמות מסחרית של סחורה שזהות בעליה לא ידועה.

בהמשך המבצע איתרו הכוחות דירת מסתור ובה איתרו 11 שוהים בלתי חוקיים, ודירה נוספת בה תפסו הלוחמים 3 נוספים. כאמור, בסך הכול, תפסו הכוחות 42 שוהים בלתי חוקיים בשלוש דירות שונות בעיר נצרת. מחקירת שטח ראשונית עלה כי כלל השוהים הבלתי חוקיים הינם תושבי עזה. כלל השוהים הבלתי חוקיים שנעצרו והסחורה שנתפסה הועברו להמשך חקירה בתחנת נצרת.

דוברות המשטרה

מטעם המשטרה נמסר: "לוחמי מג"ב צפון ושוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות למען ביטחון הציבור ולסיכול עבירות השהייה הבלתי חוקית בכל זמן ובכל מקום".

בחודש שעבר, המשטרה עצרה ארבעה שוהים בלתי חוקיים תושבי השטחים בחשד שהועסקו במסעדת "שיפודי ציפורה" בשכונת רמת החייל בתל אביב. המעסיק, תושב חדרה בן 30, נעצר אף הוא. במסגרת פעילות יזומה כנגד עסקים החשודים בהעסקת שוהים בלתי חוקיים בשכונת רמת החייל בתל אביב, ביצעו כוחות המשטרה פעילות סמויה וגלויה סמוך למסעדה ולמחסן הצמוד לה. שניים מהחשודים להימלט רגלית דרך היציאה האחורית, אך נתפסו לאחר מרדף קצר, תוך התנגדות למעצר. בחיפוש במחסן אותרו שני שוהים בלתי חוקיים נוספים, אשר שהו במקום ונתפסו