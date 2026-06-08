רה"מ נתניהו: "כעת האש מול איראן נצורה - אם הם ירו עוד פעם נגיב בעוצמה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (שני) הצהרה ראשונה לתקשורת מאז החלה ההסלמה מול איראן. "ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה זו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם ירו משטח לבנון ואיראן על ישראל - ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי".

"כרגע האש נצורה, כי אחרי שהיכינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו - נגיב בעוצמה. לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש", אמר נתניהו.

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בפתח דבריו אמר נתניהו: "לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו - וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה - לא היינו פה היום. ואני שוב מתחייב: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

וידאו: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה התייחס לחזית מול חיזבאללה: "באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף טילים ורקטות. גם את האיום הזה סיכלנו - וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם - הלוחמים הגיבורים שלנו מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור. כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם - אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם".

"כמו שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה״ל לתקוף מטרות טרור בביירות, ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו".

"אני אומר זאת לכם, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה - נגן על מדינת ישראל. יחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון".