הותר לפרסום: רס"ב אלכסנדר גלובניוב נפל בקרב סמוך לגבול לבנון
רס"ב במיל' אלכסנדר, בן 47 מפתח תקווה, שירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 של מרכז ההובלה • גולבניוב ז"ל נהרג כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ של חיזבאללה שחדר לשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון
דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי רס"ב במיל' אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. גלובניוב שירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 של מרכז ההובלה.
גולבניוב נהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ, לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפנים לשטח הארץ. באותו אירוע חייל נוסף נפצע קל.
שלשום נפצעו שלושה חיילי צה"ל מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון, אחד מהם באורח קשה, האחרים באורח בינוני וקל.
