הותר לפרסום: רס"ב אלכסנדר גלובניוב נפל בקרב סמוך לגבול לבנון

רס"ב במיל' אלכסנדר, בן 47 מפתח תקווה, שירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 של מרכז ההובלה • גולבניוב ז"ל נהרג כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ של חיזבאללה שחדר לשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון

