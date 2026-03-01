פרטים חדשים התפרסמו היום (ראשון) על מכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי". בצה"ל היו צריכים "להמציא את עצמם מחדש" מכיוון שהיכולת להפתיע הייתה קשה אחרי "עם כלביא". הם הצליחו לסכם פעילים, בכירים, וגם במינסטוריון. אך למרות זה, עם כלביא היה מהלך הכרחי.

בשעות האחרונות, מטוסי חיל האוויר פועלים בעליונות אווירית בשמי טהרן, תוקפים ומשמידים מטרות רבות. בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים, מפקדות, מערכות הגנה איראניות ומפקדות של משטר הטרור האיראני.

במקביל מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-50 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.

דובר צה"ל

יש הזדמנות לא לצאת ממלחמה עצימה, אלא משהו מתוך מצב של שגרה. קשה יותר להפתיע ככה, ולהוציא את היריבה מאיזון. מיד אחר כך צה"ל התנפל על מערכי האש, ותוך פחות מ-24 היה מצב של סטנד אין בלב המפקדות בטהרן.

אם לא היה את מבצע עם כלביא, היינו צריכים להתמודד כרגע עם כ-8000 טילים שמאיימים עלינו. אך למרות זה, ההגנה היא לא הרמטית ועוד יהיו ימים לא פשוטים. יש תוכנית שיטתית לכל המקומות שמהם הם יוצאים. מתכוונים להוריד את האיום לרמה שיורית.

דובר צה"ל

לגבי הנפילה בבית שמש, אמרו כי אחוזי ההגנה הם גבוהים אבל לא מאה אחוז. היו ניסיונות יירוט שלא צלחו, החטאה שמתרחשת. האיום פגש מקלט בפגיעה ישירה וחדר אותו.

היקף התקיפות של צה"ל גבוה יותר מההיקף של ארצות הברית, אך גם הם עושים את זה בכמויות משמעותיות. האמריקנים משתמשים בכל הארסנל שלהם לרבות מפציצים. ה-f22 משמש לעליונות אווירית אבל הוא מגיע לכאן כמפציץ אסטרטגי.

עד כה לא ראו שינוי דרמטי במטוסים האיראניים. הזעזוע ממכת הפתיחה משפיע, אבל הם נלחמים. גם אם הם פוגעים בכטב"מים, זה עדיף מאשר מטוסים.