מסתמן: פיקוד העורף יקל בהנחיות ביישובי הצפון, רשויות נערכות לפתיחת הלימודים

פיקוד העורף צפוי להקל על ההנחיות ביישובי הצפון, זאת לאור השיחה הלילה (בין שני לשלישי) בין רה"מ בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחריה הודיע הנשיא האמריקני שהורה לישראל שלא לתקוף בביירות, ובמקביל הורה לחיזבאללה שלא לירות על ישראל.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לאור ההקלה הצפויה בהנחיות פיקוד העורף, מספר רשויות בצפון נערכות לחזרה ללימודים פרונטליים כבר מחר בבתי ספר שבהם ניתן להגיע למרחב המוגן בזמן שהוגדר, זאת למרות שההקלה עצמה עדיין לא פורסמה.

למרות ההצהרה של טראמפ, הלילה והבוקר עדיין נרשמו שיגורים לאזורים נרחבים בצפון, הן של רקטות והן של כטב"מים, זאת לאחר שאתמול לאורך היום הופעלו 150 התרעות. בצפון עדיין מביעים זעם על ההחלטה שלא לתקוף בביירות ועל חוסר ההכרעה בלבנון.

ממטה "נלחמים על הצפון" אמרו: "בזמן שתושבי הצפון חיים תחת איום בלתי פוסק, מונעים תקיפה בביירות בטענה שיש "הפסקת אש". אין הפסקת אש כשיש התרעות, רחפנים, פחד וילדים שלא מצליחים לחיות חיים נורמליים. הביטחון של תושבי הצפון אינו סיסמה ואינו כלי במשא ומתן! עד שלא יהיה ביטחון אמיתי לא שקט מדומה, לא כותרות ולא הצהרות המאבק שלנו יימשך, הצפון לא שקט, הצפון לא בטוח והצפון לא ישתוק".