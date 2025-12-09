תיעוד מיוחד: כתבנו בתוך המנהרה ממנה חולצה גופתו של הדר גולדין

"אנחנו נמצאים כאן במערכת המנהרות שממנה חולץ סגן הדר גולדין", כך מתאר כתבנו הצבאי ינון שלום יתח, בעומק של קרוב ל-30 מטרים מתחת לאדמת רפיח, בתוך מנהרת טרור חשוכה וצרה.

זהו המקום שבו התנהל מבצע "דרור לבן", מבצע חשאי ומורכב לחילוץ גופתו של הדר גולדין ז"ל.

המבצע, שנחשף כעת, כלל מאות שעות עבודה של יהל"ם ושל השייטת בתת-הקרקע, שמוקפת בקירות בטון מחוספסים. בכל פעם, הלוחמים חיפשו בטונים מהסוג הזה, שמעלים איזשהו חשד. הם פירקו אותם כדי למצוא מאחוריהם אולי את גופתו.

החיפוש המפרך נמשך יום אחר יום, בלב מה שהוגדר "גינת התת-קרקע של רפיח", בתנאים קשים ובלתי נתפסים, עד לרגע שבו אותרה הגופה.