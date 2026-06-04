אירוע חמור: רחפן נפץ פגע בדרום לבנון בסמוך למקום שבו שהה מפקד פיקוד הצפון

חיזבאללה שיגר לפני מספר שבועות רחפן נפץ בדרום לבנון, שם שהה מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא - כך פרסם לראשונה הבוקר (חמישי) ינון שלום יתח. הרחפן פגע בסמוך למקום שבו שהה, ולא היו נפגעים באירוע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

דבר הפגיעה נשמר בסוד כדי לא לפגוע בביטחון הלוחמים במרחב. יש לציין כי כתוצאה מהפגיעות בתקופה האחרונה שונו הנהלים לשהייה במרחב דרום לבנון.

כזכור, בתחילת השבוע נהרג סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי בעקבות פגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצעו עוד שבעה חיילים - בהם שני קצינים ולוחם במצב קשה ולוחם באורח בינוני.