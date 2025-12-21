ישראל ואיראן כבר נערכות לסבב הבא, זו הפעולה שעל הפרק | יוסי יהושוע

על רקע הדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו יציג לנשיא טראמפ תוכניות תקיפה נוספות באיראן, פרשננו הצבאי יוסי יהושוע דיווח היום (שבת) כי ישראל נערכת ל"פעולת החלשה", שמטרתה לצמצם באופן יזום את מאגר הטילים האיראני.

חצי שנה אחרי מבצע "עם כלביא", האיראנים מפיקים לקחים ממה שמבחינתם היה כישלון מוחץ - ומבחינת ישאל הצלחה מסחררת. המאמץ האיראני מתמקד כעת בשני צירים מרכזיים: האצת יכולות הפיתוח והייצור של המערך הבליסטי, והמשך קידום תוכנית הגרעין.

בישראל מגדירים את מאגר הטילים הבליסטיים כאיום קיומי. קיים "רף ספיגה" ברור - כמות טילים שאסור לישראל לאפשר לאויב להחזיק בה, שכן היא מהווה איום דרמטי על המדינה. כמענה לכך, בישראל נערכים ל"פעולת החלשה", שמטרתה לצמצם באופן יזום את מלאי הטילים האיראני.

שני הצדדים נמצאים כעת במרוץ חימוש טכנולוגי ומודיעיני. האיראנים מנתחים את דפוסי התקיפה הישראלית כדי להתגונן בצורה טובה יותר בסבב הבא. ולגבי הצד הישראלי: לאחר שחשף במבצע האחרון יכולות מודיעיניות ומבצעיות שנבנו במשך שנים, עומד כעת חיל האוויר בפני האתגר לייצר "קלפים חדשים" ויתרונות טקטיים נוספים בפרק זמן קצר ביותר.

