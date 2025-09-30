מילואימניק בשירות איראן: פרטים חדשים מחקירת הצעיר החשוד בריגול

כתב אישום יוגש נגד מאור קרינגל בחשד שביצע משימות ריגול עבור גורמים איראניים - כאשר בחלק מהזמן היה בשירות מילואים פעיל • בחקירתו טען: "קיבלתי העצה של 100 אלף ש"ח כדי לרצוח את המפקד שלי" • צפו בדיווח

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
מילואימניק בשירות איראן: מאור קרינגל חשוד שצילם בסיסים רגישים.

כתב אישום יוגש מחר (רביעי) נגד מאור קרינגל, בן 26 מחולון, בחשד שקיים קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע עבורם משימות ריגול. בחלק מהזמן שבו ביצע את המעשים - היה קרינגל בשירות מילואים פעיל במספר בסיסים במרכז הארץ.

בחקירתו טען קרינגל: "טעיתי, עבדתי עם האיראנים כי הייתי חייב כסף. אני לא עובד, יש לי חובות ואין לי כסף". כשהחוקר שאל מה הציעו לו האיראנים, הוא השיב: "קיבלתי העצה של 100 אלף שקלים כדי לרצוח את המפקד שלי". לאחר מכן קרינגל חזר בו מהגרסה שמסר.

קרינגל ניסה לגייס ישראלים נוספים - ובסופו של דבר הצליח לצרף אליו את חברו, שלפי החשד שימש כנהג. בתמורה - קיבל ממנו החבר בין היתר סמים. על סמך הראיות, בעבור המשימות שביצע קיבל קרינגל כ-5,000-6,000 דולר בקריפטו.

