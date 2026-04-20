שני אזרחים ישראלים, תושבי נס ציונה ובית עובד נעצרו בחשד שפעלו עבור גורמי מודיעין איראניים, ואחד מהם אף התכוון לצאת לאימונים באחת ממדינות ערב. היום (שני) צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור כנגד השניים לבית המשפט המחוזי מרכז לוד.

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר מרכז, במהלך חודש מרץ נעצר שגיא חייק, צעיר כבן 19, אזרח ישראלי מנס ציונה, בחשד לקשר עם גורמים איראניים וביצוע משימות בהכוונתם.

במסגרת חקירתו עלה כי אכן היה בקשר עם סוכן איראני במשך מספר חודשים, בתווך רשתי. במסגרת זו חשף חייק את פרטיו המזהים ואת פרטי בני משפחתו. עוד עלה כי הסכים לבצע אימונים באחת ממדינות ערב, ואף התבקש לגייס אנשים נוספים לביצוע משימות בהכוונתם.

במהלך הקשר של חייק מול הסוכן האיראני, קיבלו בני משפחתו פניות מאיימות, ישירות מצד הסוכן האיראני ועל אף זאת המשיך חייק לעמוד בקשר עם הסוכן. בחקירתו הודה בנוסף כי הוא הסתייע בצעיר נוסף, אסף שטרית, כבן 21 מבית עובד, זאת לצורך ביצוע משימה עבור הסוכן הזר ועל כן נעצר גם הוא לחקירת השב"כ.

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ותושביה, מסרו בשב"כ ובמשטרה.

גופי הביטחון של מדינת ישראל, ובכללם שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. כלל גופי הביטחון וגורמי האכיפה יפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות שכזו.