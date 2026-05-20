צה"ל חושף: כך חיזבאללה עוקב אחר כוחותינו ממבנים אזרחיים בדרום לבנון

צה"ל חשף היום (רביעי) את האופן בו חיזבאללה עוקב אחר כוחותינו ממבנים אזרחיים בלבנון. לצד זאת, פורסם תיעוד מתקיפת אמצעי תצפית של חיזבאללה, אמש על ידי כוחות היחידה הרב-מימדית בדרום לבנון.

כאמור, האירוע המדובר התרחש אתמול, כאשר כוחות היחידה הרב-מימדית זיהו ותקפו אמצעי תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. אמצעי התצפית מוקם בתוך מבנה אזרחי ושימשו את חיזבאללה למעקב ולהכוונת פעילות נגד כוחות צה"ל.

"זוהי דוגמא נוספת לניצול הציני של ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות לקידום מטרות טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

בנוסף, כוחות היחידה חיסלו מחבל שפעל מתוך מחסן ששימש לאחסון מצבור אמצעי לחימה. לאחר התקיפה, זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסן.