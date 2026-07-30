"הפתרון הטוב ביותר": ההתקפלות של ועדת השלום בתהליך "פירוז" חמאס

המשא ומתן ברצועה - גילויים חדשים: ארצות הברית נוטה לקבל את הצעת חמאס להבדיל בין נשק כבד לקל בתהליך "פירוז" ארגון הטרור.

פרשננו ברוך ידיד דיווח הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" כי מתנהלים מגעים חיוביים בקהיר, גם בסוגיית פירוק הנשק של חמאס ומסירתה לגורם פלסטיני, כלומר לא לגורם ישראלי. במגעים האלו משתתפים חמאס, הפלגים הפלסטינים, הרשות הפלסטינית מרמאללה עוקבת, אבל בעיקר גם המצרים ומועצת השלום. גורמים פלסטינים מסרו ל-i24NEWS שהצהרה צפויה בקרוב על ידי חמאס בקהיר.

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נדגיש כי חמאס עדיין מביע נכונות למסור את הנשק הכבד, המנהרות והמחרטות רק לידי הוועדה הטכנוקרטית, כלומר לא לידי הרשות הפלסטינית ולא לידי ישראל - וזה רק תמורת נסיגה ישראלית מדורגת וגם תמורת פתרון ל-40 אלף הפעילים שלו, בהם עשרת אלפים שוטרים.

עם זאת, מקורבים למוחמד דחלאן, בכיר הפת"ח הגולה ברצועת עזה טוענים כי הוא משיג התקדמות רבה בשיחות עם חסן רשאד, ראש המודיעין המצרי ובעיקר עם ג'ארד קושנר, נציג הבית הלבן. "הוא הסיר הרבה מאוד מכשולים, גם הציע ערבויות", הוסיפו המקורבים. בנוסף הוא דן עם חמאס בסעיפים שעוסקים במסירת נשק לידיים פלסטיניות ובהפסקת שלטון, ואכן חמאס הודיע על הפירוק.

דחלאן המליץ לקושנר: "לכו עם חמאס על המהלך המדורג, מהנשק הכבד בהתחלה לנשק הקל בהמשך. זה הפתרון הטוב ביותר שתוכלו למצוא בנסיבות האלו". דחלאן הוסיף: "בוא אתה ואני נסתכל עין בעין ונסכים - RPG זה לא איום על הישראלים, צריך ללחוץ על ישראל לקבל את המתווה הזה. רק כך תוכל הוועדה הטכנוקרטית להיכנס ולהתחיל לפעול בתוך רצועת עזה".

אם אכן אלו הדברים, והאמריקאים נוטים לקבל זאת, - זו תהיה התקפלות שנייה של מועצת השלום. התקפלות ראשונה כאשר אנחנו מבינים שכבר לא הולכים לנוסחה שיקום תמורת פירוז אלא לפיילוטים של שיקום ברצועת עזה בדרום, והנה כעת התקפלות שנייה אולי - קבלת רעיון של פירוק מדורג, נשק כבד בלבד בהתחלה לפחות".