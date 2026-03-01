"עדיין לא ראיתם את הגרוע מכל": תושב לוד נעצר בחשד להסתה ותמיכה באיראן

צעיר בשנות ה-20 לחייו חשוד בין היתר בתמיכה באויב על ידי פרסום זירות נפילה של טילים • במהלך חיפוש שערכה המשטרה בביתו נתפסו 3 אקדחים, סמים וכסף מזומן

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תושב לוד נעצר בחשד להסתה ותמיכה באויב
תושב לוד נעצר בחשד להסתה ותמיכה באויב דוברות המשטרה

"עדיין לא ראיתם את הגרוע מכל": שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב מרכז עצרו היום (ראשון) תושב לוד בחשד להסתה ותמיכה באויב. 

לפנות בוקר פשטה המשטרה על ביתו של חשוד בעיר לוד בעקבות פרסום תכנים מסיתים ותמיכה באיראן ברשתות החברתיות בין היתר על ידי פרסום זירות נפילה. במהלך מעצרו בוצע חיפוש בביתו, במסגרתו נתפסו שלושה אקדחי גלוק ושני איירסופט מוסבים, חומרים החשודים כסמים מסוגים שונים וכסף מזומן בסכום של עשרות אלפי שקלים.

Video poster
ירי רודף ירי | האיראנים לא מפסיקים לשגר: הישראלים שוהים בממ"ד במשך שעות ארוכות

החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, ובן משפחה נוסף נעצרו והועברו לחקירה בתחנת לוד. בהמשך יובאו בפני בית המשפט בבקשה להארכת מעצרם.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות