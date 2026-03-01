"עדיין לא ראיתם את הגרוע מכל": תושב לוד נעצר בחשד להסתה ותמיכה באיראן

"עדיין לא ראיתם את הגרוע מכל": שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב מרכז עצרו היום (ראשון) תושב לוד בחשד להסתה ותמיכה באויב.

לפנות בוקר פשטה המשטרה על ביתו של חשוד בעיר לוד בעקבות פרסום תכנים מסיתים ותמיכה באיראן ברשתות החברתיות בין היתר על ידי פרסום זירות נפילה. במהלך מעצרו בוצע חיפוש בביתו, במסגרתו נתפסו שלושה אקדחי גלוק ושני איירסופט מוסבים, חומרים החשודים כסמים מסוגים שונים וכסף מזומן בסכום של עשרות אלפי שקלים.

החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, ובן משפחה נוסף נעצרו והועברו לחקירה בתחנת לוד. בהמשך יובאו בפני בית המשפט בבקשה להארכת מעצרם.