האזהרה החמורה של נציב שב"ס: "המחבלים מיואשים, יודע לומר בוודאות - אנחנו בפתחו של אירוע"

אזהרה חמורה: נציב שב"ס קובי יעקובי הציג היום (שלישי) סקירה של תמונת המצב הכליאתי בפני הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת. הנציב אמר: "התקווה שהייתה למחבלים הפכה לייאוש, אם יש תחושה שמלחמת התקומה בעצימות נמוכה היום, אני לא יודע מה יתפתח בצפון או בדרום אבל בתוך בתי הסוהר אני יודע לומר בוודאות שאנחנו בפתחו של אירוע".

עוד ציין כי ישנה החמרה משמעותית בתרחישי הייחוס באגפים הביטחוניים, מעבר מזירות הלחימה לזירת בתי הסוהר, ומסוכנות גבוהה בקרב האסירים הביטחוניים

על פי הסקירה עולה כי בבתי הסוהר מוחזקים כיום 22,573 אסירים, מהם 13,343 אסירים פליליים ו־9,230 אסירים ביטחוניים. מאז 7 באוקטובר נרשם גידול של 2,300 אסירים, ובסך הכול גידול של 3,400 אסירים מאז שנת 2021. לצורך ההתמודדות עם העומסים נפתחו 4,115 מיטות ומזרנים חדשים מאז 7 באוקטובר.

בנוסף, הוצגו נתוני כוח האדם שמראים כי תקן שב"ס עומד על 12,066 לוחמי כליאה והמצבה עומדת על 10,500. הנציב הגדיר השנה גידול של 1,600 אנשי סגל, היום זומן המועמד ה-1,604, עלייה חדה בגיוסים בשנת 2025 ל־1,476 מגויסים, וירידה של 23% בהתפטרויות לעומת שנת 2024.