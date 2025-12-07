אירוע חריג: 15 צוערים מקורס טיס נכלאו לאחר ששתו בירה

אירוע משמעת בבית ספר לטיסה: בסוף השבוע שעבר, התקיים סוף שבוע אזרחי לעיבוד ולמנוחה בבית מלון באילת. 15 צוערים פעלו בניגוד לנהלים כאשר הזמינו בני משפחה ובני זוג, שתו אלכוהול אחרי סדנת שבי - והעלו חשד לבעיה של ביטחון מידע. עקב כך הצוערים נשפטו ונכלאו לשלושה עד שישה ימים.

על פי התחקיר, הצוערים הזמינו בני משפחה ובני זוג לסוף שבוע שאמור היה להיות מבודד (בעקבות התכנים אליהם נחשפו) - ושתו אלכוהול. תוך כדי התחקיר התברר כי גם מפקד בדרגת רס"ן בקורס חרג מהנהלים, ואפשר שתיית אלכוהול תוך כדי שיחת עיבוד.

מדובר כאמור על מפקד משורה ראשונה שפעל וביצע תקיפות במהלך המלחמה. הוא יעלה לוועדת הדחה בראשות תא"ל. מדובר על השלב האחרון של קורס טיס 191, שעתיד להסתיים בחודש הקרוב. מצה"ל נמסר: הם צוערים מצוינים - מטובי בנינו.

בתוך כך, דובר צה"ל פרסם את סיכום תחקיר האירוע בראשות מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר. בסיכום נכתב כי "בסוף השבוע האחרון התרחש בבית הספר לטיסה אירוע חמור בתחום המשמעת, הנורמות והערכים המצופים מחניכי קורס טיס". "ביום חמישי האחרון סיימו צוערי קורס טיס שבוע עצים שכלל מאמץ פיזי משמעותי ומבחנים מורכבים. בהתאם לנהלים, בסיום השבוע נדרשו הצוערים לשהות במקום מרוכז ומבודד לצורך עיבוד ומנוחה", צוין.

"עם היוודע האירוע הורה מפקד בית הספר לטיסה על פתיחת תחקיר מקיף. בתחקיר עלה כי היו חריגות רבות מן הנהלים במהלך אותו סוף שבוע. בהתאם לכך כלל המעורבים, צוערים ואנשי סגל, טופלו באופן פיקודי ומשמעתי".

נדגיש כי אין חשש לפגיעה עתידית בכשירות המבצעית של חיל האוויר. באשר הענישה - בהתאם למסקנות התחקיר ולחומרת העבירות, 15 צוערים קיבלו ימי מחבוש, ושאר הצוערים המעורבים יטופלו באופן פיקודי בהמשך. מפקד אחד מהסגל הפיקודי יובא לדיון בפני ראש להק כוח אדם לצורך בחינת המשך תפקידו.