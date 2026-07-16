דובר צה"ל: "מבקרים את הרמטכ"ל בצורה זולה ולא עניינית, זה פוגע בצבא"

גורמים רבים במערכת הפוליטית תקפו במהלך הימים האחרונים את הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, זאת בעקבות מכתב האזהרה ששיגר השבוע ברקע אישור החוק להקפאת מעצרי עריקים. דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התראיין לפודקאסט של נדב פרי ב-All in, והתייחס לסערה: "יש ביקורת, חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית. צריך לזכור שכשמבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית, וחלקה אפילו זולה ברמה מסוימת, פוגעים בצה"ל כולו".

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"בסוף מה זה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא המוסד הזה, והוא מייצג את המ"פ, ואת המג"ד, ואת החייל בגולני, ואת החייל בטנק, ובספינה, ואת הטייס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם. לא פגעת רק בו באופן אישי, הוא לא דמות פוליטית. הוא דמות, הוא מוסד מקצועי וענייני", הדגיש.

הוא התייחס למכתב הרמטכ"ל - שעורר תגובות רבות, בהן מתקפה חריפה של יו"ר ש"ס אריה דרעי. "חשוב לי לומר פה ולהדגיש חד-חד-חד-משמעית שחור ולבן, למרות כל האמירות מסביב שאני שומע, והאשמות חסרות השחר - הרמטכ"ל הרים דגל ושלח מכתב מקצועי וענייני כדרכו, כדרכו של צה"ל ושל הרמטכ"ל הזה כדי לומר: רבותיי, יש פה בעיה. החוק הזה הוא בעייתי כי הוא לא יביא חיילים לצה"ל, יש פה עניין של שוויון וערכים קודם כל, זה לא ערכי", אמר.

תא"ל דפרין השיב לביקורת שנשמעה מצד גורמים בקואליציה, לפיה עמדת הצבא ביחס לחוק כלל לא הוצגה טרם שיגור המכתב: "המכתב בא לאחר חודשים ארוכים שבהם הציג צה"ל את עמדתו בוועדת חוץ וביטחון, ולכן בצו השעה כתב הרמטכ"ל את המכתב". עוד הדגיש: "זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צה"ל."

כזכור, מוקדם יותר היום, יו"ר מפלגת ש"ס התראיין הבוקר ל"כיכר השבת", ויצא במתקפה חריפה נגד הרמטכ"ל, על רקע התנגדותו לחוק להקפאת מעצרי עריקים. בראיון דרעי אמר על הרמטכ"ל: "מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! אסור לו להתעסק בפוליטיקה. זה תקדים מסוכן מאוד. הוא גרם נזק גדול לצבא!".

עוד אמר דרעי בריאיון על הרמטכ"ל: "הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אבל לצערי כבר הרבה זמן מאבד את זה. לא יכול להיות שרמטכ"ל שיודע שהמעצרים הללו לא יביאו לו מתגייס אחד, במשך חודש לא מדבר מילה".

הדברים הללו מגיעים ברקע המכתב ששיגר הרמטכ"ל לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, יום לפני ההצבעה על החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. במכתב ציין הרמטכ"ל כי מדובר ב"פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים". הרמטכ"ל כתב: "לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו-זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון".