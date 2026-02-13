"ממורמרת - נכשלת": צמרת המשטרה נגד ר' אגף המבצעים לשעבר

מתקפה חריפה הערב (שישי) בצמרת המשטרה נגד ראש אגף המבצעים לשעבר סיגל בר צבי, בעקבות התבטאויותיה ביממה האחרונה.

הסערה החלה לאחר שבתחקיר של עובדה אמש אמרה בר צבי בבוקר שבעה באוקטובר כי היה צורך להפעיל נוהל חניבעל ובמילותיה: "לפרק את הכל עם החיילים שחטפו להם". הערב, בראיון שקיימה בתכנית של אופירה אסייג, שבה והתייחסה לאירועי אותו יום והטיחה ביקורת על התנהלות המשטרה.

גורם בכיר בפיקוד המשטרה מסר: "יש לסיגל בר צבי סיבה טובה להופיע באולפנים ולבנות כתבות מגמתיות נגד השוטרים. משטרת ישראל הצילה את המדינה ב-7 באוקטובר. בזמן שעשרות אלפי שוטרים ומפקדים נלחמו ובלמו את הטבח היא קפאה ונותרה המומה. כשיוצגו הממצאים המלאים על תפקודה באותו יום, הציבור יבין את גודל המחדל האישי שלה. מוטב אם תעשה חשבון נפש עם עצמה במקום להשמיץ את הארגון ואת זכר חללינו ושוטרינו הגיבורים".

ברקע הדברים: מתיחות ממושכת בין בר צבי לצמרת המשטרה, בין היתר בעקבות מכתב ששלחה למבקר המדינה באוקטובר האחרון, ובו מתחה ביקורת חריפה על התנהלות הארגון.

גם בקרב משפחות שכולות התעורר זעם, כשבין היתר מעיין שרמן, אמו של רון שרמן שנחטף לעזה ונרצח בשבי, כתבה: "...חייבת למצוא אותה!!! יש לי כמה שאלות אליה. למשל - למי התכוונה כשאמרה 'עם החיילים שחטפו להם'. מי זה להם?".