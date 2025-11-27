מי הבכיר הישראלי שדחף להקמת רפיח הירוקה? | פרסום ראשון

פרסום ראשון: כתב הכנסת של i24NEWS, עמיאל ירחי דיווח הערב (חמישי) במהדורה המרכזית כי השר לשעבר רון דרמר דחף להקמה של עיר לפלסטינים ברפיח. דרמר גם אמר בישיבת הקבינט לפני שפרש: "אם חמאס לא יתפרז מנשקו, אני מקים את 'ניו גאזה' בצד הישראלי ועושה להם חינוך מחדש".

שר בקבינט תקף: "מי יכול לחשוב שהקמת 'ניו גזאה' בתוך הקו הצהוב היא ניצחון על החמאס?". רוב חברי הקבינט התקוממו נגד התפיסה הזו בישיבת הקבינט שעסקה בנושא ונתניהו אמר לשרים ששיקום יקרה אחרי פירוז.

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד