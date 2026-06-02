משרד הביטחון הודיע היום (שלישי) כי בשנת 2025 נשבר שיא של כל הזמנים בייצוא הביטחוני של מדינת ישראל - 19.2 מיליארד דולר (מעל 53 מיליארד שקלים), קפיצה של כ-30% ביחס לשנה הקודמת. בכך השלים הייצוא הביטחוני זינוק של יותר מפי 2 בתוך 5 שנים ופי 4 בתוך עשור.

כחלק ממימוש הרפורמה שיזם משרד הביטחון להגדלת הייצוא הביטחוני, שיא של כל הזמנים נרשם גם בהיקף עסקאות GTG (ממשלה לממשלה): כ-10 מיליארד דולר בשנת 2025, שמהווים מעל למחצית מהיקף העסקאות.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, וראש אגף הייצוא הביטחוני תא"ל (מיל') יאיר קולס, הגישו לשר הביטחון ישראל כ"ץ את דוח הייצוא הביטחוני לשנת 2025, שנה שבמהלכה חתמו התעשיות הביטחוניות, בסיוע ובהכוונת משרד הביטחון, על מאות חוזים חדשים ברחבי העולם בהיקף של 19.2 מיליארד דולר. מעל מחצית מהעסקאות (53%) הן מגה-עסקאות בהיקף של לפחות 100 מיליון דולר כל אחת.

גם בשנת 2025, מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל עם מעל לרבע (29%) מהיקף העסקאות. זינוק מרשים חל בתחום מערכות התצפית והאופטרוניקה עם 22% מכלל העסקאות לעומת 6% בשנה הקודמת.

בהודעת משרד הביטחון נמסר כי מאז השבעה באוקטובר, לרבות במהלך השנה החולפת, פועל משרד הביטחון במתכונת חירום וכך גם התעשיות הביטחוניות שנרתמו למאמצי המלחמה ועברו לייצר סביב השעון עבור צה"ל, במקביל להמשך הייצור עבור לקוחות זרים. ההישגים המבצעיים חסרי התקדים, לרבות במהלך מבצע ׳עם כלביא׳ באיראן ביוני 2025, יחד עם הניסיון המבצעי שצברו הפיתוחים הישראליים בכל זירות הלחימה, יצרו ביקוש גדול לטכנולוגיה הישראלית, ואכן שנת 2025 המשיכה את מגמת העלייה בייצוא הביטחוני וחצתה לראשונה את רף 19 מיליארד הדולרים.

הזינוק החד בייצוא הביטחוני הישראלי, בדגש על נתון השיא בעסקאות ה-GTG, מבטא הלכה למעשה את מימוש אסטרטגיית משרד הביטחון להגדלת הייצוא הביטחוני הישראלי, ככלי להבטחת בניין הכוח של צה"ל בעידן תקציבי מאתגר, להשפעה על מדיניות חוץ, לחיזוק התעשייה הביטחונית וליצירת מקורות תקציביים נוספים לתקציב הביטחון. מתוך הבנה זו וברקע השינויים הגלובליים ומאפייני השווקים הדינמיים, יזם המשרד רפורמה בייצוא הביטחוני שכוללת פתיחת שווקים חדשים, הרחבת שותפויות אסטרטגיות עם שורה של מדינות והקלות משמעותיות במדיניות הייצוא. זאת לצד מיקוד הפיקוח בהגנה על סודות ונכסים של מערכת הביטחון.

תחומי הייצוא המשמעותיים: מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית (29%), מערכות תצפית ואופטרוניקה (22%), כלי טיס מאוישים ואוויוניקה (11%), מכ"מ ולוחמה אלקטרונית (11%), מערכות פיקוד, שליטה, תקשורת ומחשוב (7%), כלי רכב ונגמ״שים (2%), לוויינות ומערכות חלל (3%), מערכות מודיעין, מידע וסייבר (2%), תחמושת וחימושים (1%), אמצעי ירייה ושיגור (6%), כלי טיס בלתי מאוישים ומל"טים (4%) ומערכות ופלטפורמות ימיות (2%).

נתוני ייצוא ביטחוני לפי פילוח גיאוגרפי: אירופה (36%), אסיה והאזור הפסיפי(32%), MENA (15%), צפון אמריקה (13%), אמריקה הלטינית (2%), ואפריקה (2%).

התפלגות הסכמים לפי היקף כספי: הסכמים מעל 100 מיליון דולר (53%), הסכמים בין 100-50 מיליון דולר (13%), הסכמים בין 50-10 מיליון דולר (19%), והסכמים עד 10 מיליון דולר (15%).

שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "בין ההישגים של צה"ל בכלל זירות הלחימה, בין היכולות המופלאות של התעשיות הביטחוניות הישראליות וכמובן ההצלחה של הייצוא הביטחוני בכל רחבי העולם, מחבר קו ברור ומובהק. עצם העובדה שגם במהלך שנה שלישית של לחימה, ישראל ממשיכה לשבור שיאים בייצוא הביטחוני, מהווה הוכחה להערכה הרבה לה זוכה מערכת הביטחון בעולם הגדול. ההישג הזה נשען על היכולות של צה"ל ושל יתר זרועות הביטחון, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן וגם בתימן. הייצוא הביטחוני הוא תמונת המראה של העוצמה הישראלית, של התחכום, של היצירתיות ושל היכולת לחשוב מחוץ לקופסה. היקף הייצוא הגדל והולך מחזק את מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית-ביטחונית מובילה, אבל הוא גם מטיל עלינו מחויבות ואתגר: להמשיך להתחדש, להמשיך להשתפר, ובעיקר להמשיך לספק מענה מיטבי לצרכי צה"ל במהלך המלחמה, תוך כדי מתן מענה גם לביקוש הגובר ברחבי העולם".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "הזינוק החד בייצוא הביטחוני הוא ביטוי לאיכות התעשייה הישראלית, לביקושים בעולם, להצלחות המבצעיות של צה״ל ולאקו-סיסטם הייחודי שלנו, אך הוא גם תוצאה של רפורמה עמוקה שביצע משרד הביטחון בשנה החולפת לצמצם רגולציה ולפתיחת שווקים חדשים שהובילו לעסקאות ענק. כיום, תקציב בניין הכוח שלנו נשען במידה רבה על שותפויות אלו, אך אסור לנו להסתפק בזה. כחלק ממדיניות תעשייתית ביטחונית, עלינו לקדם מהלכים משלימים של השקעות במחקר ופיתוח והרחבת קווי הייצור בתעשיות - זהו הצעד ההכרחי להבטחת עצמאות בחימושים ומיירטים קריטיים, הבטחת העליונות הטכנולוגית ויצירת 'ההפתעות הבאות' של מדינת ישראל״.

ראש סיבט במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר קולס: "נתוני הייצוא הביטחוני של 2025 בהיקף של למעלה מ-19 מליארד דולר, שיא כל הזמנים - מספרים סיפור פשוט: מדינות רבות בעולם הגדילו את תקציבי הביטחון או ההצטיידות שלהן, ומעוניינות בתעשייה הישראלית. התעשייה הביטחונית הישראלית יוזמת, דינמית ויוצרת פתרונות אפקטיביים באוויר, בים וביבשה, בקצה הטכנולוגיה. סיבט ומשרד הביטחון מובילים מהלך עקבי ומכוון של הרחבת שיתופי הפעולה הביטחוניים של ישראל עם מדינות העולם כדי להנגיש את יכולות התעשייה וצה״ל לעולם. מאחורי המספרים עומדת תעשייה שהוכיחה יכולת ייחודית בעולם - לספק לצה״ל חימושים ומערכות למערכה צבאית מלאה, במקביל להרחבת שווקי הייצוא ולחתום על עסקאות רבות עם ממשלות ולקוחות ברחבי העולם. השיא ההיסטורי בעסקאות GTG (ממשלה לממשלה): כ-10 מיליארד דולר, אינו רק נתון כלכלי, הוא מבטא הידוק שותפויות אסטרטגיות ואמון בינלאומי גובר של משרד הביטחון מול משרדי הגנה בעולם".