"עשיתי את זה בשביל כסף": גרסת החשוד בריגול עבור איראן

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד תושב ראשון לציון שצילם את ביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תמורת תשלום מסוכן חוץ. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה ב"מהדורה המרכזית" את פרטי החקירה וגרסתו של החשוד.

כך עולה כי הנאשם לקאצ'או דמסאש, טען בחקירתו ש"רק אחרי שראיתי את המאבטחים נפל לי האסימון שזה לא משהו עברייני. לא ידעתי שמדובר במפעילים איראנים, עשיתי את זה בשביל כסף. זה התחיל מבקשות עבודה בטלגרם, דרושים ומשם נכנסתי לזה. חשבתי שאני עובד עם עבריינים. החשד התחיל אצלי אחרי המשימה ברעננה.

בנוסף, לשאלת החוקר: "לא נחשפת לכל הפרשות שהיו?", השיב דמסאש כי "רק במשימה האחרונה, רק אז ראיתי בפייסבוק סרטונים של אנשים שעשו עבודות דומות. היו לי חובות ורציתי כסף, אפילו רציתי לעקוץ אותם".

צפו בדיווח המלא - למעלה