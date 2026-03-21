חשד לפיגוע בשומרון: צעיר ישראלי נהרג היום (שבת) כאשר אחיו וצעיר נוסף נפצעו לאחר שטנדר פלסטיני התנגש בטרקטורון עליהם נסעו. שב"כ מעורב בחקירה וכל הכיוונים נבדקים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

תחילה, בשעות הצהריים רכבו הצעירים על טרקטורון, נסעו בשטח הכפרי הפלסטיני אל עמרי ליד חומש, כשטנדר פלסטיני התנגש בהם ודרדר אותם במורד ההר. בתקרית נהרג כאמור יהודה שמואל שרמן ז"ל בן ה-18 מאלון מורה, שנסע על הרכב יחד עם אחיו שנפצע אף הוא באורח בינוני.

במשטרה יחד עם שב"כ חוקרים את נסיבותיו שטרם ידועות כאשר כל הכיוונים נבדקים אם פלילי או לאומני. הרשויות המקומיות טוענות כי מדובר בפיגוע דריסה מכוון ובשעה הקרובה צפויות להיערך הפגנות בשורה של צמתים ביהודה ושומרון.

יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון אמר: "מדובר בארוע קשה מאוד. אנחנו מחבקים ומחזקים את בני המשפחה. אנו עומדים מול אויב רצחני וברברי, שמטרתו לרצוח יהודים וכתוצאה מכך לגרשם מאדמתם. אני אומר מכאן בצורה ברורה: אנחנו לעולם לא נשבר! אנחנו רק נתחזק יותר ונבנה עוד יותר את צפון השומרון - ואת כל ארץ ישראל שלנו".