בעקבות הביקורת: צה"ל שחרר עשרות עריקים חרדים לקראת החג

בצל ביקורת ציבורית, בצה"ל אישרו הלילה (בין ראשון לשני) כי עשרות חיילים ששירתו עונשי מחבוש או מאסר שוחררו לקראת ראש השנה. עם זאת, מדגישים בצבא כי אין מדובר בהחלטה ייחודית או בהיענות ללחצים פוליטיים, אלא בהליך קבוע המתקיים מזה שנים רבות.

מדובר צה"ל נמסר: "בסמכות גורמי האכיפה בצה"ל להורות על הקדמת שחרורם של חיילים המצויים במחבוש או במאסר לרגל החג, במספר ימים בודדים - וזאת בהתקיים התנאים הקבועים בתקנות. השימוש בסמכות זו נעשה באופן שוויוני ואחיד לאורך שנים, והטענה כי מדובר ביוזמה ייחודית לשחרור עריקים חרדים - חסרת בסיס. בפועל, מבין כלל הזכאים לשחרור מוקדם לרגל החג, ישנם רק בודדים המשתייכים למגזר החרדי, והם נכללו במתווה הכללי בדיוק כמו יתר החיילים".

בצה"ל הוסיפו כי מדובר בתקנות צה"ליות קבועות, הפועלות ברציפות לאורך שנים וללא כל התערבות או השפעה מצד הדרג המדיני.