מטח לילי מאיראן לכל רחבי הארץ; הושמד מרכז התקשורת והתעמולה בטהרן | עדכונים שוטפים
מספר סבבים תוך שעה מאיראן לעבר ישראל, בצפון חוו אזעקות כמעט בלי הפסקה • חיזבאללה אישר רשמית שנכנס למערכה: "זו זכותנו הלגיטימית" • כל העדכונים
מטח לילי כבד שוגר הלילה (שלישי) לעבר ישראל כאשר שוגרו מספר טילים מאיראן. במקביל, חיזבאללה הודיע רשמית שנכנס למערכה. דובר צה"ל בפרסית הודיע כי הושמד מתחם התקשורת והתעמולה האיראני, עשרות חימושים הוטלו. צה"ל פרסם התרעת פינוי לאולפני ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה בבדאחייה שביירות.
חשש לחדירת כלי טיס עוין בדרום רמת הגולן
מטח של טילים בליסטיים נורה לעבר דובאי; משמרות המהפכה טוענים: "כיוונו לכוחות אמריקנים" (ברק בטש)
לאחר התרעת הפינוי: צה"ל החל לתקוף מפקדות חיזבאללה בביירות (אוריה קשת)
בכיר אמריקני ל-CNN: ארה"ב מתכוננת ל"עלייה משמעותית" במספר התקיפות באיראן ביממה הקרובה (רון צור)
מחיפה ועד טבריה: עוד אזעקות ברחבי הצפון
חיזבאללה אישר רשמית שנכנס למערכה: "זו זכותנו הלגיטימית, מעוניינים לפנות לעצירת התוקפנות הישראלית נגד לבנון" (ברק בטש)
אזעקות בצפון, במרכז ובשפלה
אזעקות בדרום הארץ
אזעקות בחיפה וברחבי הגליל
ארה"ב לאזרחיה: צאו מיד מישראל ומעוד 14 מדינות במזה"ת; דיווח על פיצוצים בקפריסין (ברק בטש)
צה"ל מאשר: הושמד מרכז התקשורת והתעמולה האיראני (ינון שלום יתח)