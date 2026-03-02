מטח לילי כבד שוגר הלילה (שלישי) לעבר ישראל כאשר שוגרו מספר טילים מאיראן. במקביל, חיזבאללה הודיע רשמית שנכנס למערכה. דובר צה"ל בפרסית הודיע כי הושמד מתחם התקשורת והתעמולה האיראני, עשרות חימושים הוטלו. צה"ל פרסם התרעת פינוי לאולפני ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה בבדאחייה שביירות.

