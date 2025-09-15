מזכיר הממשלה בכנסת: רוצים חוק גיוס עם יעדים וסנקציות

מומלצים -

מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון שהתקיים היום (שני) בוועדת החוץ והביטחון בכנסת כי "אי אפשר להתעלם ממה שקרה ב-7 באוקטובר, הממשלה והחרדים רוצים חוק עם יעדים וסנקציות", וציין כי "התוכן צריך להיות מוחמר פי כמה וכמה בשל הצורך בחיילים".

פוקס הוסיף כי "סנקציות מוסדיות לא מספיקות, צריך סנקציות אישיות". לדבריו, בחוק המקורי היה גם תכלית כלכלית שנועדה להאיץ "את הציבור לעבודה, עמדת הממשלה היא שצריך להניח בצד את התכלית הזו ולהחזיר גיל הפטור ל-26". מזכיר הממשלה הוסיף כי יש תוכנית מטעם שר להביטחון להאצים את תוכנית מסלול הגיוס שלב ב', המאפשר לחרדים להשלים טירונות ברמות רובאי שונות.

מזכיר הממשלה טען כי "העימות שנוצר בציבור הוריד את מספר המתגייסים החרדים", ושהסנקציות "לא הביאו לגידול במתגייסים, מה שהביא לעלייה - פתיחת המסלולים. אנחנו סבורים שברגע שנעביר את החוק, נוכל להגיע ליכולת גיוס בצורה מדורגת".

חבר הכנסת יעקב אשר (יהדות התורה) שאל "כיצד מגדירים בעלי תשובה", היועצת המשפטית לוועדה השיבה כי עמדת הייעוץ המשפטי היא שבוגר מוסד חינוך חרדי ייחשב ככזה שלמד בין הגילאים 14-17, או שנתיים בין הגילאים 15-18.

אמש פרסם לראשונה ארי קלמן במהדורה המרכזית כי בניגוד לדברי החרדים, כי ישנה התקדמות בחוק הגיוס, גורמי צבא שמרכזים את החוק אמרו כי הסיכוי לגבשו בוועדת החוץ והביטחון ייקח עוד זמן רב, עד בלתי אפשרי. אחד הגורמים אמר ליו"ר הוועדה ביסמוט כי "אנחנו צריכים את החיילים החרדים במייית, ישנם גורמים המונעים משיקולים פוליטיים ומעדיפים לעכב את החוק".