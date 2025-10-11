האדם שבטנק ינצח: כתבנו בהכשרת הדור הבא של חיילי השריון

מאז תחילת המלחמה, חיל השריון הפך יוקרתי יותר ומבוקש למתגייסים. הלוחמים נמצאים בשיא המוטיבציה בחודשים האחרונים. כתבנו עידו שברצטוך היה עם השריונרים באימונים ושמע מהמג"ד על הגאווה ותחושת הניצחון: "הטנקים מובילים בחזית ובכל מקום. אני לא מכיר היום חי"רניק שרוצה להתקדם ללא טנקים".

