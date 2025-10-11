האדם שבטנק ינצח: כתבנו בהכשרת הדור הבא של חיילי השריון
לוחמי השריון נמצאים בשיא המוטיבציה בחודשים האחרונים • "הטנקים מובילים בחזית ובכל מקום. אני לא מכיר היום חי"רניק שרוצה להתקדם ללא טנקים" • צפו בכתבה מתוך "מגזין השבת"
עידו שברצטוךכתב מגזין
1 דקות קריאה
מאז תחילת המלחמה, חיל השריון הפך יוקרתי יותר ומבוקש למתגייסים. הלוחמים נמצאים בשיא המוטיבציה בחודשים האחרונים. כתבנו עידו שברצטוך היה עם השריונרים באימונים ושמע מהמג"ד על הגאווה ותחושת הניצחון: "הטנקים מובילים בחזית ובכל מקום. אני לא מכיר היום חי"רניק שרוצה להתקדם ללא טנקים".
