כ"ץ חתם על צו שיאסור על הצלב האדום לבקר מחבלים בכלא

שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (רביעי) על צו האוסר ביקורים של נציגי ארגון הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה המוחזקים בבתי הכלא הביטחוניים. הצו נחתם על בסיס חוות דעת מקצועית של שב"כ ולאחר שכ"ץ הבהיר כי קיום ביקורים אלה מסכנים את ביטחון המדינה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "חוות הדעת שהוצגו בפניי מעידות ללא כל ספק כי ביקורים של הצלב האדום אצל המחבלים בבתי הכלא יפגעו פגיעה חמורה בביטחון המדינה. ביטחונה של המדינה ושל אזרחינו קודמים לכל".

במקביל, דיווחנו השבוע כי בישראל אישרו ל-i24NEWS כי צוות מצרי נכנס לרצועה וכן מתקיימת עבודה משותפת עם הצלב האדום לאיתור חללים ברחבי הרצועה.

כמו כן, ישראל נעתרה לבקשת המצרים להכניס צוות לרצועה, לאחר גרירת הרגליים של חמאס והחשש של ארצות הברית מקריסה של ההסכם, אם הארגון לא יעמוד בהתחייבות הזו. "המצרים מכירים את חמאס מקרוב ומסוגלים להתמודד איתם", מסר גורם המעורה בפרטים