ניסיון פיגוע בסוריה: שני מחבלים חמושים התקרבו למוצב צה"ל

ניסיון פיגוע נגד כוחות צה"ל בסוריה: שני מחבלים רכובים על אופנוע התקרבו למוצב צבאי בדרום סוריה כשבידיהם אמצעי לחימה ותצפית - כך פרסם הערב (שבת) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח במגזין השבת. השניים, נשאו עליהם נשקים מסוג קלאצ'ניקוב - ונמלטו רגלית כשזוהו על ידי רחפן צה"ל.

כאמור, השניים נמלטו והשאירו מאחוריהם את כלי הנשק והאופנוע עליו הגיעו. כוחות צה"ל קפצו למקום, בליווי לוחמי יחידת המודיעין 504, והחלו בתחקור חשודים במרחב כפר כודנא הסמוך.

בחודש ספטמבר האחרון חשף דובר צה"ל לשפה הערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, כי כוח קודס האיראני הפעיל תאי מחבלים בשטח סוריה על מנת לבצע פיגועים נגד ישראל. המחבלים נעצרו והובאו לחקירות, במסגרתם התגלה כי חלקם כלל לא ידעו למען מי הם פועלים - וגיוסם נעשה באמצעות שוחד כספי.