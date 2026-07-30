שיחות מכריעות בקהיר: מגעים לסגירת עסקה כוללת לפירוז רצועת עזה מנשק

גורם המעורה בפרטי המגעים מסר ל-i24NEWS היום (חמישי) כי השיחות המתנהלות בקהיר בין חמאס למתווכות אינן עוד סבב דיונים שגרתי, אלא "מפגש שמטרתו להגיע להכרעה ולסגירת עסקה כוללת". מבחינת המתווכות ומועצת השלום, התנאי לעסקה הוא נחרץ ואינו מאפשר פשרות: לא תתקבל סיטואציה שבה רק חלק מהמנהרות יפורקו או שרק חלק מהנשק יוחזר, אלא נדרש פירוק מלא ומוחלט של כלל התשתיות.

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במקביל, גורם מדיני נוסף המעורב בתהליך יישום תוכנית טראמפ לעזה דיווח כי הדיונים בקהיר מתקדמים על בסיס מפת דרכים מפורטת. על פי התוכנית, תתבצע העברה הדרגתית של סמכויות לממשלה טכנוקרטית, לצד פירוק והשמדה מקיפים של כל המנהרות, מחסני הנשק ומתקני הייצור ברצועה. בסיום התהליך לא תישאר כל תשתית טרור, ולחמאס לא יהיה כל תפקיד - לא בחזית ולא מאחורי הקלעים במודל חיזבאללה.

כלל אמצעי הלחימה, הכבדים והקלים, יועברו לשליטתה המלאה של הוועדה הטכנוקרטית, בתיאום ובסיוע כוח ייצוב בין-לאומי בהובלת גנרל אמריקני מפיקוד המבצעים המיוחדים. התהליך מושתת על עקרון ההדדיות ומלווה במנגנון פיקוח ואימות קפדני. כפי שציין הגורם המדיני, מפת היישום מתרגמת את תוכנית השלום של הנשיא טראמפ במטרה להביא לעתיד טוב יותר לתושבי עזה ולביטחון לתושבי ישראל.

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את תחילת התוכנית לשיקום רצועת עזה, שתחל בפיילוט ברפיח הכולל הקמת מגורים זמניים לרבבות פלסטינים שיעברו בדיקה קפדנית, וכניסה של "מועצת השלום", הוועדה הטכנוקרטית וכוח ייצוב רב-לאומי (ISF) לאזורים שאינם בשליטת חמאס.

זהו פרק חדש עבור עזה. נדרש זמן רב להגיע לשלב הזה, אך המצפן לאורך כל הדרך היה תוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ לעזה, ומטרותיה: עתיד טוב יותר לתושבי עזה וביטחון לתושבי ישראל. מפת היישום היא ההסכם הראשון מסוגו, המתרגם את תוכנית השלום של טראמפ לצעדים מעשיים.

במסגרת השלב הראשון, מאות חיילים ממדינות כמו מרוקו, קזחסטן וקוסובו ייכנסו לרצועה ויאמנו כוח פלסטיני מקומי שיצויד בציוד בסיסי לשמירה על הסדר. בצה"ל תומכים מהלך ומתנים שיקום משמעותי יותר בהתפרקות חמאס מנשקו בהתאם לתוכנית טראמפ, תוך שלילת השתתפותן של מדינות עוינות כגון קטאר וטורקיה.