עיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווח, מפי גורם אמריקני הרשמי המעורה בפרטים, כי ארה"ב נערכת לאפשרות של מלחמה רחבה ומגדילה את מספר כלי הטיס באזור. עם זאת, אותו גורם התריע מפני דלדול במלאי המיירטים והתחמושת ארוכת הטווח, ואמר: "אין לנו מספיק כדי לקיים את הפעילות בבטחה, ואני לא חושב שהבית הלבן מודע לכך" (רון צור)