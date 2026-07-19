לילה תשיעי של לחימה: גלי תקיפות של ארה"ב, איראן שיגרה טילים וספינות עוכבו | עדכונים שוטפים
חילופי מהלומות קשים במזרח התיכון: ארה"ב פתחה בגל תקיפות תשיעי ברצף באיראן ואף עכבה ו"נטרלה" ספינות מסחר • מנגד, טילים שוגרו לעבר יעדים אמריקניים, כטב"מים יורטו בכווית והמיליציות בעיראק מאיימות
הסלמה ביטחונית נרשמה הלילה (בין ראשון לשני) ברחבי המזרח התיכון עם פתיחתו של גל תקיפות אמריקני תשיעי ברציפות נגד מטרות צבאיות בשטח איראן. מנגד, כוחות משמרות המהפכה ושלוחותיהם באזור הגיבו בשיגורי טילים וכטב"מים לעבר יעדים אמריקניים ומדינות שכנות, לצד איומים מפורשים מצד המיליציות בעיראק. במקביל, דיווחים בארצות הברית חושפים דאגה גוברת בקרב גורמי ביטחון מפני מחסור במיירטים ובתחמושת ארוכת טווח הדרושים להמשך המערכה.
עם תחילת התקיפות, ספינה עלתה באש מוקדם ביום שני במצרי הורמוז סמוך לחוף עומאן, כך מסר הצבא הבריטי. לא ברור מה הצית את השריפה מול חופי עומאן, נתיב בו עודד הצבא האמריקאי ספינות לשוט כדי להימנע משליטת איראן (רון צור)
לאחר בדיקה: דובר צה"ל מעדכן כי ההתרעות שהופעלו בבמרחב כפר עזה וסעד - אזעקת שווא (טל סבג)
סוכנות הידיעות הרשמית למחצה של איראן, פארס, דיווחה כי נשמעו קולות פיצוץ בהורמוזגן ובבושהר בדרום איראן (רון צור)
שגרירות ארה"ב בבחריין: אנו קוראים לכל האזרחים האמריקאים לפעול לפי הוראות הרשויות המקומיות ולהתעדכן בהנחיות האחרונות (רון צור)
דיווחים ועדי ראייה מאיראן מוסרים על שורה של פיצוצים עזים שנשמעו בדקות האחרונות בעיר תבריז, הממוקמת בצפון-מערב המדינה (רון צור)
פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) פתח בגל תקיפות חדש באיראן, זה הלילה התשיעי ברציפות. בהודעה רשמית הובהר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולות הצבאיות של איראן המשמשות לתקיפת כלי שיט מסחריים ואזרחיים השטים במצר הורמוז (רון צור)
https://x.com/i/web/status/2078982210611192290
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ("ההתנגדות האסלאמית") איימו לפגוע "בכל הכוח" באינטרסים ובבסיסים צבאיים אמריקניים בעיראק ובאזור כולו אם וושינגטון תרחיב את תקיפותיה באיראן. עם זאת, בקואליציית המיליציות הכחישו כי ביצעו תקיפות כלשהן בימים האחרונים (רון צור)
צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה הופעלו ומגיבות בשעה זו להחדרת כטב"מים עוינים ששוגרו משטח איראן. בהודעה הרשמית נמסר כי הפיצוצים שנשמעו באזור מקורם ביירוטים מוצלחים, והציבור נקרא להישמע להנחיות הבטיחות (רון צור)
עיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווח, מפי גורם אמריקני הרשמי המעורה בפרטים, כי ארה"ב נערכת לאפשרות של מלחמה רחבה ומגדילה את מספר כלי הטיס באזור. עם זאת, אותו גורם התריע מפני דלדול במלאי המיירטים והתחמושת ארוכת הטווח, ואמר: "אין לנו מספיק כדי לקיים את הפעילות בבטחה, ואני לא חושב שהבית הלבן מודע לכך" (רון צור)
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי כוחות הצי האמריקני האוכפים את המצור הימי על איראן עכבו ושינו את נתיבן של שש ספינות מסחר, והשביתו ספינה נוספת. בצבא הבהירו כי הצעדים ננקטו כדי להבטיח "ציות מלא" להנחיות המצור (רון צור)
https://x.com/i/web/status/2078948005135388843
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה באיראן דיווחו כי מספר טילים שוגרו מאזורים שונים במדינה לעבר מטרות ויעדים אמריקניים במרחב. בשלב זה לא התקבל אישור רשמי מצד גורמים בארה"ב ולא נמסרו פרטים על מיקומי היעדים שהותקפו (רון צור)
סגן מושל מחוז מרכזי באיראן, חסן קמארי, מסר לסוכנות הידיעות הממלכתית IRNA כי קול הפיצוץ שנשמע בעיר אראק נקשר ל"פעילות התקפית יזומה". לדבריו, האירוע נמצא בשליטה ואין סיבה לבהלה בקרב הציבור (רון צור)