היהלומיות: לוחמות יחידת העלית שסיימו מסלול מפרך

אחרי שנה של הכשרה אינטנסיבית, פיזית ומנטלית, יותר מ-20 לוחמות סיימו השבוע את אחד המסלולים הקשוחים בצה"ל ועברו רשמית לשלב הלחימה הסדירה ביחידת יהלום. בטקס קרבי במוחרקה הן קיבלו את סיכת היחידה - רגע אחד שמסמל לא רק סוף מסלול, אלא ההתחלה של שירות מבצעי ביחידה שנחשבת לאחת המאתגרות והיוקרתיות בצה"ל.

א׳, לוחמת ביחידה, סיפרה: "זו תחושת גאווה גדולה. כיף לסיים מסלול, מסלול לא פשוט, מאתגר. הרבה חוויות, גם רגעים קשים וגם פחות. ומדהים לעמוד פה בפסגה של המוחרקה ולסיים ככה ביחד, אחרי ימים כאלה. מאוד מרגש".

זה מגיע אחרי 12 חודשי הכשרה, שבועיים לחץ בתרגילים שנועדו לבנות את החוסן הפיזי והנפשי שנדרש מלוחמי היחידה. והפעם יש גם סגירת מעגל מיוחדת: מפקדת הפלוגה של המסלול, רב-סרן ג', מסיימת את שירותה הצבאי כאישה הראשונה בתפקיד.

"לפני כמעט שנתיים קיבלתי את ההודעה המרגשת כי נפלה בחלקי הזכות שבודדים זוכים לה, ללוות אתכן לאורך מסלול שלם, מהבקו"ם ועד למוחרקה", סיפרה רס"ן ג׳, "כעת אין גאה ממני לעמוד כאן לצדכן ולהעניק לכן את סיכת הלוחם ולהכניס אתכן רשמית למשפחת יהלום".

מעבר לנתונים, לקילומטרים, למסעות ולשעות בלי שינה - זה גם סיפור על נשים ששוברות תקרות זכוכית. נשים שלא ביקשו הנחות, רק הזדמנות. והנה, לא רק שהן פתחו את הדלת ונכנסו, הן כבר מובילות את הדרך. לוחמות היהלום.

