עשרות מתנחלים תקפו פלסטינים והשחיתו רכב צבאי, 6 נעצרו

עשרות מתנחלים תקפו היום (שלישי) פלסטינים סמוך לכפר דיר א-שרף שבשומרון, והציתו מפעל באזור תעשייה באזור ושני כלי רכב. כוחות מג"ב איו"ש שהוקפצו למקום עצרו שישה חשודים, היתר נמלטו מהאזור.

לפי מקורות ביטחוניים, המתנחלים, שהגיעו רעולי פנים, פצעו ארבעה פלסטינים, בהם אחד באורח קשה. בנוסף, הוצת דיר כבשים. בצה"ל בודקים דיווח כי רכבו של קצין המשרת בגזרה נוקב במהלך העימות מולם. המשטרה עדכנה שחקירת האירועים הוטלה על ידי ימ"ר ש"י, וכי היא מנוהלת בשיתוף עם שב"כ.

רשתות ערביות

מצה"ל נמסר כי כוחות קפצו לכפרים בית ליד ודיר שרף שחטיבת השומרון בעקבות הדיווח על האירועים, כוחות הביטחון פעלו במקום לסיום האירוע, בו כאמור נפצעו ארבעה פלסטינים, בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות. "אזרחים ישראלים תקפו את הכוחות והשחיתו רכב צבאי, צה"ל מגנה בתוקף אלימות מכל סוג אשר מסיטה את הקשב של הלוחמים מעיסוק במשימות לסיכול טרור", נכתב.