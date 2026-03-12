הדילול שהוקפא חוזר: פחות מילואימניקים בכיתות הכוננות באשכול

הפחתת כוחות המילואים, אשר היה אמור להתחיל בתחילת החודש בחלק מיישובי עוטף עזה והוקפא בעקבות פרוץ מבצע "שאגת הארי", כעת יוצא לפועל. בנוסף, צה"ל החליט ביום שני ובעיצומה של המלחמה לשחרר ממילואים חלק מהלוחמים במחלקות ההגנה היישוביות (כיתות הכוננות) ביישובי המועצה האזורית חבל אילות בערבה הדרומית.

מפורום עוטף ישראל נמסר בתגובה לדילול הכוחות בגבול המזרחי: "במהלך השנתיים האחרונות אנו עדים להתנהלות מחפירה בשימוש בכח מחלקות ההגנה ביישובים בצורה חסרת אחריות. ברצות צה"ל לגייס את הכוחות וברצותם משחררים ללא קשר לרמת האיום ולתרחישים הקיימים. כך בצפון כך בדרום וכך גם בעוטף. אנו מדגישים, כל עוד האיום קיים וטרם הוסר - כל קו הגנה חזק ככל שיהיה סופו להפרץ. על ממשלת ישראל לפעול ולהסיר איומים בגבולות המדינה ורק לאחר מכן לבסס קוי הגנה ולא להיפך".

לא רק בעוטף מודאגים. הרבשצ"ים ביישובי חבל אילות אמרו על ההחלטה לצמצם את כיתות הכוננות המגויסות בערבה: "תחושת אכזבה וכעס עמוק". יוסי אהרוני, רבש"צ קיבוץ גרופית השוכן סמוך לגבול עם ירדן, כתב כי כיתות הכוננות הן קו ההגנה הראשון של היישובים ושל התושבות והתושבים שלנו והן מבוססות על אנשים שמוכנים לקום בכל שעה, לעזוב משפחה ועבודה ולהתייצב להגנת הבית והקהילה. "ההחלטה לצמצם את היקפן דווקא בימים כאלה משדרת מסר בעייתי מאד לאנשים שנושאים בנטל הזה כבר זמן רב", הדגיש אהרוני.