קפצו לרכבים ונכנסו ליישוב: כך הוברחו מאות שב"חים לישראל

ראש דסק הפלילים של I24NEWS, לי עייש, פרסמה הערב (שני) במהדורה המרכזית פרטים חדשים מהפרשה הבטחונית החמורה שנחשפת - הברחת מאות שב"חים פלסטינים על ידי מאבטחים ישראלים דרך מחסום בגבעת זאב, וסיכנו מיליוני ישראלים.

השב"חים הסתננו מעבר לקו התפר, עלו לרכבים עם לוחית זיהוי ישראלית ונכנסו דרך שער לגבעת זאב. המאבטחים אפשרו את כניסתם ללא בדיקה - וכך נכנסו מאות דרך היישוב - לשטח ישראל כולה.

כאמור, הלילה פורסם כי נעצרו שבעת המאבטחים ביישוב גבעת זאב שאפשרו את כניסת השוהים הבלתי חוקיים לישראל תמורת תשלום. מהחקירה עולה כי החשודים גבו אלפי שקלים עבור כל רכב שהעביר שב"חים, ובכך צברו, כל אחד מהם, לכל הפחות עשרות אלפי שקלים.

במשטרה מדגישים את מסוכנות המעשים, שבוצעו בזמן מלחמה, ומציינים כי הכנסת שב"חים לישראל בתקופה כזו "עלולה הייתה בקלות להתגלגל לאירועי טרור". בחקירה עלה בנוסף כי מדובר בפרשייה רחבת-היקף שפועלת ברמה הארצית, עם מעורבים רבים מעבר למאבטחים שנעצרו.

בין העצורים לא רק המאבטחים, אלא גם מנהלים בחברת האבטחה שהיו בין היתר אחראיים על שיבוץ העובדים במחסום. אחד אף נעצר "על חם" בזמן עבודתו, כאשר מספר שוטרי ימ"ר ירושלים עיכבו אותו. החשוד המרכזי בפרשה הינו פלסטיני תושב הכפר צאפא הסמוך למודיעין.

מהחקירה, עולה כי הוא ניהל את הרשת, קיבל כספים משב"חים שרצו להסתנן לישראל, ושיחד את המאבטחים במקום. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו וטען כי מדובר בחיסול חשבונות של פלסטיני אחר, המסוכסך עמו ומנסה להפליל אותו.