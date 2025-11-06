איום הרחפנים - וקו המוצבים הקדמי שצה"ל מקים בגבול ירדן

בגבול המזרחי קיים חשש לא רק מהברחות - אלא גם מאפשרות של פלישה • הצבא מתפרס במוצבים מעבר ולאורך הגדר - כתבנו הצבאי יצא לפגוש את מח"ט הבקעה, שהראה לו כיצד צה"ל נערך לאיום • צפו בכתבה המלאה

ינון שלום יתח ■ כתב צבאי ■ 
1 דקות קריאה
שקע מתעתע: ההברחות מירדן ואיום הטרור בגבול השלום | מיוחד

איום הרחפנים הוא לא החשש היחיד בגבול המזרחי עם ירדן, בו קיימת גם דאגה מפלישה. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח יצא לראות, יחד עם מפקד חטיבת הבקעה אלוף-משנה גלעד שריקי, את קו המוצבים הקדמי שמקים צה"ל - מעבר לגדר הגבול.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

