איום הרחפנים - וקו המוצבים הקדמי שצה"ל מקים בגבול ירדן
בגבול המזרחי קיים חשש לא רק מהברחות - אלא גם מאפשרות של פלישה • הצבא מתפרס במוצבים מעבר ולאורך הגדר - כתבנו הצבאי יצא לפגוש את מח"ט הבקעה, שהראה לו כיצד צה"ל נערך לאיום • צפו בכתבה המלאה
ינון שלום יתחכתב צבאי
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
איום הרחפנים הוא לא החשש היחיד בגבול המזרחי עם ירדן, בו קיימת גם דאגה מפלישה. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח יצא לראות, יחד עם מפקד חטיבת הבקעה אלוף-משנה גלעד שריקי, את קו המוצבים הקדמי שמקים צה"ל - מעבר לגדר הגבול.
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות