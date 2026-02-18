על הנייר, יש בדרום לבנון הפסקת אש, וצה"ל חופשי לסכל חוליות ותשתיות של חיזבאללה. אבל החשש הגדול הוא עדיין מפלישה המונית של מחבלים דרך הגדר, לתוך יישובי גבול הצפון - אוריה קשת כתבנו הצטרף לתרגיל שנועד להיערך לתרחיש כזה.

חדירה ליישוב - לא בתיאוריה, לא תרגיל על לוח. מדובר בתרחיש שמונח עכשיו על השולחן בצפון. לאחר השבעה באוקטובר אין יותר הנחות עבודה אופטימיות, אין יותר “כאן זה לא יקרה״. ברמת הגולן, תחת רעש ירי ופיצוצים מדומים, חטיבות מילואים מתרגלות את הדקות הראשונות של כאוס.

לא מדובר בחיילים בני 19 - אלא אבות, בעלי עסקים, אנשים עם חיים שלמים שעלו שוב על מדים, חלקם בפעם החמישית. ההערכות לקראת מלחמה כוללת בחזית הצפונית ולכל תרחיש אפשרי נובע מההנחה שהאויב תמיד מחכה, מתכונן ונערך כל הזמן. אחד התרחישים - פשיטה על יישובים בגבול לבנון.

המסר ברור: לא עוד חילופי אש נקודתיים, לא עוד סבב מוגבל. בצה״ל נערכים למלחמה כוללת - רחבה, עמוקה ובעיקר ממושכת. חיזבאללה הוא כבר לא אותו ארגון: פריסה שונה, שיטות חדשות, שימוש בטכנולוגיה חדישה - ובצה״ל לא מתכוונים להגיע לא מוכנים. היעד הוא לא רק להדוף - אלא להיכנס פנימה, לפעול בעומק לבנון, ולפגוע בתשתיות טרור.

צה"ל משלב יכולות טכנולוגיות מתקדמות של רובוטיקה, רחפנים וכלים נשלטים מרחוק עם כוחות החי"ר והשריון לטובת משימות כמו פתיחת צירים. היתרון המבצעי נשען על שילוב של רוח לחימה, עליונות טכנולוגית וניסיון מקצועי מצטבר בשדה הקרב.

בצד הישראלי, אין שטח סטרילי ואין אזור בטוח. הלוחמים מתרגלים קריסה כוללת - אש, פצועים, לחץ וחוסר ודאות. המטרה: זיכרון שריר, שברגע האמת הגוף יפעל לפני שהמוח יספיק לעכל.

גם העורף הקרבי מתורגל. פינוי וטיפול בפצועים תחת אש, אספקה כגון דלק, מים, מזון ותחמושת שצריכים להגיע לכוחות בשטח. זה לא עוד תרגיל שגרתי, אלא תרגיל שנולד מהטראומה של הכישלון בדרום ומההבנה שהפעם אסור לטעות.