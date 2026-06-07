הופעל לראשונה בפיגוע המתגלגל: הנוהל החדש שנועד למנוע בריחת מחבלים

פרסום ראשון: "מגן כחול", הנוהל המבצעי החדש של המשטרה ומערכת הביטחון שנועד למנוע בריחת מחבלים, הופעל היום (ראשון) לראשונה בשטח בעקבות מסע הירי הקטלני בשרון.

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מטרת הפקודה היא לספק מענה מיידי לאירועים חריגים וחמורים בשטח ישראל - ובראשם פיגועי טרור, לצד מקרי רצח ואירועים חריגים נוספים - שבהם קיים חשש ממשי כי החשודים ינסו להימלט לעבר שטחי יהודה ושומרון.

במסגרת הפעלת הנוהל, מחוז ש"י מתכלל את האירוע ומוביל את הסנכרון המבצעי בין כלל הכוחות. המטרה היא פריסה מהירה של מחסומים וחסימות בצירי המילוט הפוטנציאליים, כדי ללכוד את החשודים בזמן אמת.

הפקודה גובשה בתקופה האחרונה כחלק מהפקת לקחים מאירועי עבר, והיום, בעקבות מסע הירי הקטלני, היא הועמדה לראשונה למבחן מבצעי. במשטרה ובצה"ל צפויים לתרגל את הנוהל באופן נרחב בתקופה הקרובה, במטרה לקצר משמעותית את זמני התגובה באירועים עתידיים.